Сегодня православная церковь отмечает три важных даты.

В этот день христиане вспоминают священномученика Трофима, Феофила и еще тринадцать святых, которые стали жертвами язычников во время гонения на христиан, которое часто устраивал император Диоклетиан. Подробнее о том, как отмечали народный праздник 5 августа наши предки, что можно делать, а что нельзя, мы рассказывали ранее.

Какой сегодня церковный праздник - Почаевской иконы Пресвятой Богородицы

В XIV веке в Почаевской пещере спасались два инока. Однажды им пришло видение Пресвятой Богородицы, стоявшей на камне и опоясанной огнем. Когда иноки подошли ближе, они увидели, что на камне остался оттиск стопы Божией Матери, из которого текла вода. Этот оттиск сохраняется до сих пор, вода из него никогда не убывает. Возле того камня по сей день совершаются чудеса.

В 1597 году икону Богоматери, которая славилась чудотворной, принесли на Почаевскую гору. Там построили храм, число иноков стало увеличиваться, вскоре возник Почаевская лавра. В 1675 году обитель была спасена от нападения турок благодаря молитвам иноков.

Праздник 5 августа - день памяти священномученика Аполлинария

Аполлинарий был учеником апостола Петра, который посвятил его в епископы города Равенны. Там святой исцелил слепого сына одного из воинов, а затем - жену трибуна. Вскоре эти люди приняли христианство. Они приходили к Аполлинарию слушать проповеди и молиться Иисусу.

Читайте такжеИменины 5 августа: кто празднует День ангела и как назвать ребенкаПравитель города призвал Аполлинария к себе и заставлял принести жертву языческим идолам. Когда святой отказался, его мучили так, что он едва не умер. Выслали мученика из города, но он вернулся обратно и крестил нескольких людей. Его снова выгнали из Равенны, но он каждый раз возвращался.

Аполлинарий жил и проповедовал много лет, но однажды язычники схватили его и жестоко избили. Через несколько дней священномученик скончался.

Приметы 5 августа

съесть сырую ягоду калины - к неудачи в любви;

съесть сырую ягоду малины - к большому взаимному чувству;

приснился хлеб - к ссоре.

Что нельзя сегодня делать

Наши предки верили, что на Трофима одиноким парням нельзя ходить в лес. В этот день русалки там водят хороводы и, если попасться им на глаза, то защекочут до смерти или напустят лихорадку.

В этот день также нельзя долго спать, а то удача от вас отвернется.

Запрещается рубить ветки калины и малины.

Что можно делать 5 августа

В этот день принято собирать урожай. Считается, что 5 августа - наиболее благоприятная дата для сбора ягод в лесу, приготовления заготовок варенья, варки компотов.

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Автор: Кристина Кащавцева