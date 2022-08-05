Народный праздник 5 августа получил названия Трофим Бессонник, Трофимов день.

Христиане отмечают церковный праздник 5 августа в честь священномучеников Феофила и Трофима. Наши предки называли этот день Трофим Бессонник, поскольку сегодня очень рано просыпались и поздно ложились спать. Августовская жатва была в самом разгаре, и очень важно закончить работы в поле до сезона осенних дождей.

В полдень в этот день не работали, поскольку наши предки верили, что в это время дня над полем летают полевые духи и вызывают солнечный удар.

На Трофима девушки и женщины собирали калину и заготавливали ягоды на зиму. Калину наши предки считали очень полезным растением, эффективным против любой болезни. Девушки умывались калиновым соком, чтобы у них всегда была девичья красота.

Что нельзя делать 5 августа

Рубить ветки калины сегодня - большой грех, это приведет к огромному несчастью. Нельзя есть сырую калину сегодня, иначе заболеете. В этот день нельзя перегреваться, принимать сауну или баню. Одиноким мужчинам нельзя ходить в лес или на речку, иначе их соблазнит русалка. Нельзя долго спать и лениться.

Приметы погоды 5 августа

Вечерний туман сулит жаркий август.

Если на небе видно много звезд, то месяц будет дождливым.

Сова громко ухает ночью - к похолоданию.

Если паук свою паутину прядет в сторону севера - скоро похолодает, а если на юг - грядет потепление.

Вас также могут заинтересовать новости: