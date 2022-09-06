Народный праздник 6 сентября имеет названия Евтихий Тихий, Евтихиев день.

Христиане отмечают церковный праздник 6 сентября в честь священномученика Евтихия, а также в честь Петровской иконы Божией Матери. Наши предки считали ночь в эту дату опасной и неспокойной, поэтому после наступления темноты старались не покидать дом.

Наши предки считали, что 6 сентября на землю спускается нечистая сила и души умерших. В этот день по земле бродят души алкоголиков и самоубийц, которые могут заманить человека в болото или лесную чащу. В этот день наши предки старались не уходить далеко от дома и не посещать кладбище.

6 сентября считается удачным днем для сбора льна, если погода безветренная. Также со второй недели сентября можно сеять озимую пшеницу.

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Что нельзя делать 6 сентября

В этот день не рекомендуется ходить на кладбище. Обжечься 6 сентября - к несчастью, поэтому сегодня нельзя легкомысленно обращаться с огнем. 6 сентября не стоит устраивать большие гуляния и шумные вечеринки.

Приметы погоды 6 сентября

Дождь в этот день сулит сухую осень и хороший урожай в следующем году.

Много желудей на дубе - к морозной зиме.

Если синицы громко поют, то скоро похолодает.

Темные и большие тучи закрыли небо - к скорому похолоданию.

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