Наши предки в этот день отмечали народный праздник 27 июля - день Акилы, Дозора или Стефанов день.
Святой апостол от 70-ти - Акила жил во времена правления императора Клавдия, когда совершались гонения на евреев. Акила с женой вынуждены были уехать из столицы. Поселились в Коринфе, а вскоре познакомились с апостолом Павлом, который стал жить в семье и помогать Акиле изготавливать палатки.
Приняв крещение от апостола Павла, Акил с женой стали его учениками. Павел велел им последовать в Ефес, чтобы проповедовать Слово Божие. Там они познакомились с пришельцем из Александрии - евреем Апллосом, который знал веру немного и был знаком только с крещением Иоанна Предтечи. Супруги рассказали юноше подробно суть православной веры.
Вскоре, после смерти императора Клавдия, Акил с женой вернулись в Рим. Но пробыли там недолго - апостол Павел назначил его епископом в Асию. Там Акил проповедовал христианство, обращал язычников, благословлял новобрачных и всю жизнь посвятил служению Господу. Умер мученически - вместе с женой был убит язычниками.
Церковный праздник сегодня - день памяти чудотворца Стефана Махрищского
Преподобный родом из Киева. Там же в Печерской обители он принял иночество. Позже перебрался в Москву, где его принял князь Иоанн II и разрешил святому поселиться в местечке Махрище.
Читайте такжеИменины 27 июля: кто сегодня отмечает Дни ангела и какое имя дать ребенкуСтефан поставил себе келию и проводил жизнь в трудах, наслаждаясь безмолвием. Потому что не принимал никого, кто хотел бы присоединиться к отшельничеству. Но вскоре смилостивился и построил целую обитель.
Из-за угроз живших неподалеку братьев, вынужден был перебраться в другое место - на реку Авнежу. Там вместе с учеником возвел обитель во Имя Святой Троицы. Затем снова вернулся в Махрище. В свое время принял Сергия Радонежского и помог ему продолжить подвиги.
Умер в глубокой старости, мощи его названы нетленными, исцеляющими.
Приметы 27 июля
- чайки плещутся в пруду - к теплой и ясной погоде;
- 27 июля льет дождь - непогода будет долго;
- если гроза, то нельзя прятаться под соснами, дубами, березами и елями - ударит молния;
- животные и птицы, встреченные в поле 27 июля олицетворяли нечисть;
- сон с 27 на 28 июля показывает реальную ситуацию в вашей жизни.
Что можно делать 27 июля
В старину считалось, что именно сегодня нужно охранять урожай, иначе его испортит нечисть. Также 27 июля солома обладала целебными свойствами - ее прикладывали к больному месту и лечили недуги.
В этот день можно отправляться в путешествия или ходить на природу.
Что нельзя сегодня делать
- выбрасывать остатки еды - к нищете;
- заключать крупные сделки - не увенчаются успехом;
- давать деньги в долг - сами будете нуждаться.