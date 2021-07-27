Сегодня православные верующие почитают память нескольких святых.

Святой апостол от 70-ти - Акила жил во времена правления императора Клавдия, когда совершались гонения на евреев. Акила с женой вынуждены были уехать из столицы. Поселились в Коринфе, а вскоре познакомились с апостолом Павлом, который стал жить в семье и помогать Акиле изготавливать палатки.

Приняв крещение от апостола Павла, Акил с женой стали его учениками. Павел велел им последовать в Ефес, чтобы проповедовать Слово Божие. Там они познакомились с пришельцем из Александрии - евреем Апллосом, который знал веру немного и был знаком только с крещением Иоанна Предтечи. Супруги рассказали юноше подробно суть православной веры.

Вскоре, после смерти императора Клавдия, Акил с женой вернулись в Рим. Но пробыли там недолго - апостол Павел назначил его епископом в Асию. Там Акил проповедовал христианство, обращал язычников, благословлял новобрачных и всю жизнь посвятил служению Господу. Умер мученически - вместе с женой был убит язычниками.

Церковный праздник сегодня - день памяти чудотворца Стефана Махрищского

Преподобный родом из Киева. Там же в Печерской обители он принял иночество. Позже перебрался в Москву, где его принял князь Иоанн II и разрешил святому поселиться в местечке Махрище.

Читайте такжеИменины 27 июля: кто сегодня отмечает Дни ангела и какое имя дать ребенкуСтефан поставил себе келию и проводил жизнь в трудах, наслаждаясь безмолвием. Потому что не принимал никого, кто хотел бы присоединиться к отшельничеству. Но вскоре смилостивился и построил целую обитель.

Из-за угроз живших неподалеку братьев, вынужден был перебраться в другое место - на реку Авнежу. Там вместе с учеником возвел обитель во Имя Святой Троицы. Затем снова вернулся в Махрище. В свое время принял Сергия Радонежского и помог ему продолжить подвиги.

Умер в глубокой старости, мощи его названы нетленными, исцеляющими.

Приметы 27 июля

чайки плещутся в пруду - к теплой и ясной погоде;

27 июля льет дождь - непогода будет долго;

если гроза, то нельзя прятаться под соснами, дубами, березами и елями - ударит молния;

животные и птицы, встреченные в поле 27 июля олицетворяли нечисть;

сон с 27 на 28 июля показывает реальную ситуацию в вашей жизни.

Что можно делать 27 июля

В старину считалось, что именно сегодня нужно охранять урожай, иначе его испортит нечисть. Также 27 июля солома обладала целебными свойствами - ее прикладывали к больному месту и лечили недуги.

В этот день можно отправляться в путешествия или ходить на природу.

Что нельзя сегодня делать

выбрасывать остатки еды - к нищете;

заключать крупные сделки - не увенчаются успехом;

давать деньги в долг - сами будете нуждаться.

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Автор: Кристина Кащавцева