Христиане отмечают церковный праздник 27 июля в честь преподобного Стефана Махрищицкого, монаха Киево-Печерской лавры, а также в честь святого Акилы. Этот день наши предки считали переломным - начинается переход от лета к осени.
К 27 июля наши предки обычно собирали почти всю пшеницу. К этой дате жатву уже заканчивали. Во время сенокоса вокруг пояса повязывали несколько колосьев, чтобы поясница не болела, а на голову надевали соломенный венок.
В этот период очень опасными считались грозы. Люди боялись молний, поскольку летом она может спровоцировать пожар и натворить беды. Часто в поле выставляли дозорных, чтобы они предупреждали о начале дождя или пожара. Славяне во время сенокоса боялись встретить сеновика - полевого духа, который может испортить урожай.
27 июля природа обладает особой целебной силой, поэтому этот день лучше привести за городом, в лесу или в парке. Сегодня удачный день для путешествий.
Что нельзя делать 27 июля
- Неудачный день для рукоделия, творчества и ремонта сломанных вещей. Эти занятия скорее всего закончатся неудачей.
- Если выпасаете домашнюю скотину, то нельзя оставлять животных одних без присмотра сегодня. Им может навредить полевик.
Приметы погоды 27 июля
- Глухой гром сулит слабый и короткий дождь, а громкий гром - к затяжному ливню.
- Если солнце при восходе закрывают тучи, то днем возможен дождь.
- Если день дождливый, то дожди ещё неделю будут лить.
- Сухая и ясная погода 27 июля - к теплой осени.
- Чайки плавают в водоемах - к хорошей погоде.