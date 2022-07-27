Народный праздник 27 июля известен под названиями День Акилы Соломенного, Акила и Онисим, Стефан.

Христиане отмечают церковный праздник 27 июля в честь преподобного Стефана Махрищицкого, монаха Киево-Печерской лавры, а также в честь святого Акилы. Этот день наши предки считали переломным - начинается переход от лета к осени.

К 27 июля наши предки обычно собирали почти всю пшеницу. К этой дате жатву уже заканчивали. Во время сенокоса вокруг пояса повязывали несколько колосьев, чтобы поясница не болела, а на голову надевали соломенный венок.

В этот период очень опасными считались грозы. Люди боялись молний, поскольку летом она может спровоцировать пожар и натворить беды. Часто в поле выставляли дозорных, чтобы они предупреждали о начале дождя или пожара. Славяне во время сенокоса боялись встретить сеновика - полевого духа, который может испортить урожай.

27 июля природа обладает особой целебной силой, поэтому этот день лучше привести за городом, в лесу или в парке. Сегодня удачный день для путешествий.

Что нельзя делать 27 июля

Неудачный день для рукоделия, творчества и ремонта сломанных вещей. Эти занятия скорее всего закончатся неудачей. Если выпасаете домашнюю скотину, то нельзя оставлять животных одних без присмотра сегодня. Им может навредить полевик.

Приметы погоды 27 июля

Глухой гром сулит слабый и короткий дождь, а громкий гром - к затяжному ливню.

Если солнце при восходе закрывают тучи, то днем возможен дождь.

Если день дождливый, то дожди ещё неделю будут лить.

Сухая и ясная погода 27 июля - к теплой осени.

Чайки плавают в водоемах - к хорошей погоде.

Вас также могут заинтересовать новости: