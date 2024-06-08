Какой церковный праздник отмечают 9 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

9 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. В народе день получил название Кириллов. О традициях и приметах 9 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

9 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Видео дня

9 июня по новому календарному стилю (22 июня - по старому) - день памяти святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

Кирилл жил в IV веке. Он был родом из был знатной христианской семьи. Еще в юности Кирилл ушел в Нитрийские горы - в скит святого Макария, и провел там 6 лет. Затем патриарх Александрийский Феофил посвятил его в диаконы. Кирилл стал проповедником, а после смерти Феофила его избрали патриархом Александрийской церкви.

Управлял церковью Кирилл 32 года - все это время он ревностно защищал христианскую веру, вел изнурительную борьбу с еретиками и иудеями. Но прославился патриарх не только этим: Кирилл создал произведения - "Толкования на Евангелия от Луки", "От Иоанна", "Послания апостола Павла к Коринфянам и Евреям" и "Апологию в защиту христианства".

Церковный праздник 9 июня по старому стилю

9 июня по старому календарному стилю - день памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского.

О чем говорят приметы на 9 июня

По приметам дня судят, какими будут погода и урожай:

с утра много росы - будет хороший урожай;

вороны раскричались - к дождю;

дождь в этот день - урожай будет неважным;

муравьи очень активные - установится хорошая погода;

ночью много звезд - в этом сезоне будет много грибов.

В народном календаре 9 июня - праздник Кириллов день. Считалось, что с этого дня становится меньше комаров.

Что нельзя делать 9 июня

9 июня церковь выступает против ссор, ругани, клеветы, обид, а также жадности, зависти, отчания и уныния.

По народным приметам, в этот день нельзя выяснять отношения и ссориться, надевать черное, чтобы не очернить себе жизнь, и сквернословить - попадешь в "чёрную полосу".

Что можно делать 9 июня

У святителя Кирилла просят защитить от недоброжелателей и зла, укрепить веру, дать мудрости. Также святителю обращаются за помощью во всех богоугодных делах.

В день святителя Кирилла хорошо встретить рассвет, очистить свое пространство от ненужного, избавиться от нехороших мыслей и привычек. В народе день считается удачным для сватовства и свадьбы - семья будет крепкой. Огородники в это время высаживают позднюю рассаду.

9 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа.

По старому стилю именины у Анастасии, Ивана, Леонида, Леонтия, Петра.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: