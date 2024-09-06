Какой церковный праздник отмечают 7 сентября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

7 сентября по новому церковному календарю вспоминают преподобномученика Макария Каневского, а также отмечают предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Рассказываем о традициях и приметах 7 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

7 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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7 сентября по новому церковному календарю (20 сентября по старому) - день памяти преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского, и предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

Макарий Каневский и Овручский - украинский православный религиозный деятель, архимандрит Пинский, Овручский, Переяславский. Родился он в городе Овруч (Житомирская область) в начале XVII века. Он был родом из знатной семьи, в 25 лет постригся в монахи в монастыре Успения Пресвятой Богородицы в Овруче. Позже инока направили в Купятицкий Пинский монастырь, где он прославился подвижнической и добродетельной жизнью и вскоре его рукоположили в сан иеродиакона, а затем - в иеромонаха.

Преподобный Макарий исполнял обязанности настоятеля Каменецкого Воскресенского монастыря (Гродненская область), был настоятелем Купятицкого Пинского монастыря. В 1660 году его назначили настоятелем Овручского монастыря. Когда обитель была разорена поляками, он стал настоятелем Каневского монастыря – там он прославился многими чудесами и благодатным даром прозрения, многие приходили к настоятелю за духовным советом и исцелением. Известен случай, как однажды преподобный исцелил ослепшего жителя города Канева.

По преданию, Макарий предсказал беды, которые постигли монастырь и город - голод, польское и татарское нашествие. В 1678 году Канев и монастырь были разорены дотла, а самого архимандрита казнили турки - за отказ выдать им монастырские сокровища. 8 сентября останки настоятеля похоронили в монастырской церкви, позже их перенесли в Переяслав, а в 1942 году - в Троицкую церковь Черкасс. С 1965 года святыня находится в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах. У мощей священномученика происходили многочисленные исцеления.

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7 сентября по новому стилю отмечают предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Предпразднство - это день накануне большого праздника. Само празднование Рождества Пресвятой Богородицы длится шесть дней.

В день предпразднства вспоминают, как родилась Дева Мария, ставшая матерью Иисуса Христа. Ее Рождество приблизило приход времени, когда начали исполняться обетования Божии о спасении рода человеческого. В храмах на богослужениях читают молитвы, посвященные наступающему событию.

Церковный праздник 7 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти апостола от 70-ти Тита.

О чем говорят приметы на 7 сентября

Приметы этого дня говорят о том, какими будут эти осень и зима:

много шелухи на луковице - зима будет морозной;

журавли высоко и медленно летят - этой осенью будет много дождей;

мало облаков в небе - к холодной и ветреной зиме;

шишки низко растут - к скорой и морозной зиме.

В народе 7 сентября - праздник Луков день, в честь преподобного Луки, память которого также совершается в этот день. В старину в это время заканчивали убирать лук и убирали его на хранение.

Что нельзя делать 7 сентября

7 сентября, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, мести, сплетен и клеветы, выступает против осуждения, зависти, жадности и отчаяния. Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

В народе в этот день не советуют давать деньги в долг, брать взаймы хлеб и муку, а также хвастаться здоровьем и достатком - можно всего лишиться. Не советуют играть свадьбу - союз может быть недолгим.

Что можно делать 7 сентября

Вечером 7 сентября, накануне большого праздника в храмах проходят праздничные службы. В молитвах к Богородице обращаются с просьбами о заступничестве, здоровье, девушки просят о красоте. Святому Макарию Каневскому молятся об укреплении веры, принятии верного решения, а также просят исцеления от болезней, физических и духовных, мира и согласия.

В Луков день готовят блюда с луком: считается, что каждый должен съесть хотя бы немного лука и говорят - сколько лука в тарелке, столько и здоровья в следующем году.

7 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Макар, Андрей, Петр, Николай, Александр, Иван, Лев, Евгений, Михаил, Степан, Василий.

По старому стилю именины празднуют Владимир, Иван.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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