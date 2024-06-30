Какой церковный праздник отмечают 1 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

1 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают двух святых чудотворцев - Косму и Дамиана. В народе день прозвали Кузьма и Демьян. О традициях и приметах 1 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

1 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой (непереходящие) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Видео дня

1 июля по новому календарному стилю (14 июля - по старому) - день памяти святых чудотворцев Космы и Дамиана.

Дамиан и Косма - это два брата. Они жили в Риме, в III веке. Ребята рано потеряли отца, а мать воспитала их в христианских традициях.

Повзрослев, братья стали врачами, а также получили чудотворный дар от Бога - могли исцелять людей. Но лечили они всех бесплатно, просили больных лишь уверовать в Христа. За свое бескорыстие братья получили прозвище - бессребреники.

Вскоре начались гонения на христиан, и власти стали разыскивать братьев. Косме и Дамиану удалось укрыться, но вместо них римские воины схватили других. Чтобы не пострадали невинные, братья решили сдаться. Их принуждали отказаться от христианской веры, но они не отреклись. В это же время императора сразила неведомая болезнь, и братья смогли вылечить правителя. Все, кто был свидетелем этого, а также сам император уверовали в Христа, а братьев освободили. Но увы, им не суждено было продолжить свое дело: их пожилой учитель-наставник, который сильно завидовал славе Космы и Дамиана, заманил братьев в горы и там убил их.

Церковный праздник 1 июля по старому стилю

1 июля по старому календарному стилю вспоминают мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, а также начинается Петров пост 2024 - один из самых легких постов в православии.

О чем говорят приметы на 1 июля

По приметам дня судят, какими будут погода в ближайшее время и осень:

на деревьях появилась желтая листва - осень будет ранняя;

паук спускается вниз по паутине - к теплой погоде;

луна красная - будет сильный ветер;

звезды яркие - будут дожди и грозы.

В народном календаре 1 июля - праздник Летние Кузьминки. Традиционно в это время начинали варить малиновое варенье и сушить листья малины, из которого потом готовят чай от простуды.

Что нельзя делать 1 июля

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против ругани и ссор, злобы, не одобряет сплетен, клевету, жадность, уныние. Нельзя отказывать в помощи тому, кто просит о ней.

Народные приметы дня не советуют в этот день жаловаться ни жизнь и делать крупные покупки - будут неудачными, а также запрещено завидовать, иначе своих успехов ни в чем не будет. Один из главных запретов дня касается женщин - им 1 июля нельзя тяжело работать. Если верить приметам, тот, кто нарушит запрет, весь год будет тяжко трудиться.

Что можно делать 1 июля

Так как Косма и Дамина при жизни были врачами и имели чудотворный дар, у святых просят исцеления от любых болезней.

По народной традиции женщины 1 июля собирались на женские посиделки - устравиали такой себе женский день. Также говорят, что если сделать на Кузьминки хоть одно благое дело, то вскоре обретешь счастье.

1 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ангелина, Демьян, Кузьма, Петр.

По старому стилю именины у Александра, Василия, Виктора, Леонтия, Никанора.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: