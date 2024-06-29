Какой церковный праздник отмечают 30 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

30 июня по новому церковному календарю православные верующие отмечают Собор 12 апостолов. Также в этот день - праздник Всех святых. О традициях и приметах 30 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

30 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, поэтому православные праздники с фиксированной датой (непереходящие) сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Видео дня

30 июня по новому календарному стилю (13 июля - по старому) - Собор 12 апостолов.

Собор славных и всехвальных 12 апостолов отмечают на следующий день после праздника Петра и Павла. Праздник 12 апостолов посвящен ученикам Христа - Петру, Андрею Первозванному, Иоанну Богослову, Иакову Заведееву, Филиппу, Варфоломею, Фоме, Левию Матфею, Иакову Алфееву, Иуде Фаддею, Симону Кананиту и Матфию (вместо Иуды, который предал Иисуса).

История этой даты начинается в IV веке. В Евангелие сказано, что после воскрешения Христа на Его двенадцать учеников сошел Святой Дух. После этого они смогли говорить на разных языках и проповедовать христианство в других странах. Также все апостолы стали чудотворцами. Все они, кроме Иоанна Богослова, погибли мученической смертью за свою веру.

Один из храмов в честь 12 апостолов находится в Троицком Китаевском мужском монастыре (Киев).

***

30 июня 2024 года, как по старому, так и по новому стилю, в православной церкви отмечают День всех святых. У праздника нет фиксированной даты - он отмечается в первое воскресенье после Троицы.

Православная церковь каждый день вспоминает одного или нескольких святых, но в этот день почитают всех угодников Божьих. Впервые День всех святых упоминается в IV веке, а отмечают его с V века.

Святыми в церкви считают тех, кто при всех человеческих слабостях и недостатках сумел приблизиться к миру божественному и прославился как жизненными заслугами, так и через смерть. В зависимости от подвига святого его прославляют в определенном лике: апостолы, равноапостольные, святители, мученики, исповедники и т.д. Первыми святыми, которых в церкви почитали особым образом, были мученики.

Церковный праздник 30 июня по старому стилю

30 июня по старому календарному стилю - день памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.

О чем говорят приметы на 30 июня

Приметы дня говорят о том, каким будет лето и погода в ближайшее время:

• кукушка кукует - лето выдастся долгим и жарким;

• кукушка умолка - к ранней зиме и раннему снегу;

• росы с утра много - погода будет солнечной;

• рыба карп ушла на дно - к непогоде.

В народном календаре 30 июня - праздник 12 апостолов, Всех святых. Этот день обычно очень жаркий, поэтому обычно устраивают сенокос.

Что нельзя делать 30 июня

30 июня, как и в другие дни, церковь выступает против ругани, ссор, злобы, зависти, не одобряет сплетни, клевету, жадность, уныние.

Также в этот день не следует употреблять алкоголь, заниматься уборкой, работать на огороде и в саду, а также отказывать в помощи.

О чем помолиться и что можно делать 30 июня

У двенадцати апостолов и святых Церкви просят помощи в любых начинаниях, защиты для семьи и дома от бед и болезней. В праздник нужно помириться с теми, с кем в ссоре, попросить прощения, подать милостыню и обязательно помочь тому, кто нуждается.

На Собор 12 апостолов, как и на Пасху, в народе принято красить яйца, поэтому праздник еще называют второй Пасхой. 12 яиц красят в желтый цвет: яйцо олицетворяет жизнь, а желтый цвет символизирует солнце. Праздник еще называют второй Пасхой. Крашенками угощают родных и близких и желают Божьей благодати, здоровья, душевного спокойствия и мира. Большинство блюд на столе также должны быть из яиц, например, яичница - с салом, ветчиной, зеленью, сыром, рыбой и другими добавками.

30 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Иван, Матвей, Никандр, Петр, Тимофей, Филипп, Яков.

По старому стилю именины у Кирилла, Максима, Никиты, Климента.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: