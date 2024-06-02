Какой церковный праздник отмечают 3 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

3 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают мучеников Лукиллиана и других. В народе день прозвали Лукьян Ветряк. О традициях и приметах 3 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

3 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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3 июня по новому календарному стилю (16 июня - по старому) - день памяти мучеников Лукиллиана и других.

Лукиллиан жил в Никомидии, в III веке. Он до самой старости был языческим жрецом, но потом убедился в ложности этой веры и обратился к христианству. Лукиллиан крестился и стал проповедовать - под его влиянием христианами стали и другие его земляки.

Но в скором времени на бывшего жреца донесли правителю города - то вызвал старца к себе и стал принуждать вернуться в язычество. Лукиллиан отказался и его бросили в темницу. Там старец повстречал четырех отроков-христиан - Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Всех их Лукиллиан наставлял - учил верить и не бояться пыток. Когда мучеников хотели сжечь в печи, то пламя погасло и чудесным образом мученики остались невредимы. Тогда правитель, чтобы они не будоражили народ, отослал их всех в Византию на казнь. В тамошней тюрьме христиан навещала дева Павла, приносила еду и лечила. Именно Павла поддерживала отроков и старца перед казнью, а вскоре и сама, как исповедница Христа, последовала на казнь.

Церковный праздник 3 июня по старому стилю

3 июня по старому календарному стилю вспоминают равноапостольных царя Константина и мать его царицу Елену.

О чем говорят приметы на 3 июня

В народном календаре 3 июня - праздник Лукьян Ветряк, Луки Ветряника. Название празднику дали ветра, которые обычно сопровождали это время, а в этот день наши предки следили за тем, куда дует ветер/

По приметам погоды судят о будущем урожае:

утром туман стоит низко над водой - к ясной и погожей погоде;

идет проливной дождь - к богатому урожаю грибов;

гроза началась - сенокос будет плохим.

Если 3 июня дует южный ветер 3 июня - к урожаю яровых, северо-западный - к сырой погоде, северо-восточный - к затяжным дождям, а восточный - к болезням.

Что нельзя делать 3 июня

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против ругании и ссор, клеветы, жадности, зависти, уныния. Нельзя отказывать в помощи просящему.

Народные приметы не велят занимать или давать в долг деньги - будешь долго ходить в долгах и покупать дорогие вещи - пустишь деньги на ветер. Не советуют носить с собой много денег - к потере наличности.

Что можно делать 3 июня

У святого Лукиллиана просятдать сил преодолеть жизненные трудности.

Сегодня советуют открыть окна и проветрить дом - сквозняком выдует все нехорошее. Считается, что если вывесить на улицу стирку и вещи заболевшего человека, то ветром унесет болезнь. Если в этот день ветер южный, то незамужним девушкам нужно стать к нему спиной и раскинуть руки - "надует" хорошего жениха.

3 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Павел, Полина, Семён, Софья, Ульяна, а также Елена, Андрей, Касьян, Константин, Кирилл, Михаил и Федор.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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