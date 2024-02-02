Какой церковный праздник отмечают верующие 3 февраля по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

3 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают праведных святых Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу. В народе - праздник Починки. О чем молиться святым, запреты и приметы дня, что отмечают в православной церкви 3 февраля по старому стилю - рассказываем в материале.

3 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

3 февраля (16 февраля по старому стилю) - день памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, которые были участниками библейских событий.

О Симеоне и Анне мы знаем из эпизода в день Сретения Господня. Когда Иосиф с Марией принесли младенца Иисуса на сороковой день после рождения в храм, чтобы посвятить Богу, то Симеон взял его на руки. Анна же была свидетельницей события, оно символизировало встречу Ветхого и Нового заветов, человечества и Господа.

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О самих Симеоне и Анне известно немного. По преданию, Симеон прожил до 360 лет. Он, во время правления египетского царя Птолемея II, был в числе тех, кто переводил Священное Писание с еврейского на греческий язык. В холе работы в Книге пророка Исаий Симеон прочитал: "Се Дева во чреве приимет и родит Сына". Решив, что тут ошибка, он хотел исправить ее, и вместо "дева" написать "жена". Но его руку удержал ангел, который пообещал ему, что Симеон доживет и увидит, как сбылось это пророчество.

В Евангелие от Луки сказано, что Анна Пророчица была благочестивой вдовой, а на момент встречи с Иисусом ей было 84 года. После Сретения она восславила Господа и разнесла по городу весть, что на землю пришел Мессия.

Праздник 3 февраля по старому стилю - день памяти преподобного Максима, исповедника. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 21 января.

О чем говорят приметы на 3 февраля

По приметам дня судили о погоде весной, летом и в ближайшее время:

снег в этот день - лето будет холодным и с дождями;

воробьи расчирикались - к ранней весне;

лес шумит - будет мороз;

иней утром на деревьях - к похолоданию.

В народном календаре 3 февраля - праздник Починки, Симеон и Анна. В старину в этот день с самого утра принимались за работу - начинали готовиться к весне, чинили все, что нужно будет для работы, делали так называемый почин. Считалось, что чем раньше на Починки начнешь работать, тем скорее весна придет.

Что нельзя делать 3 февраля

Что сегодня нельзя делать:

ругаться, шуметь, обижаться и обижать;

лениться;

отказывать помощи.

По народным приметам в этот день не следует брать деньги в долг и одеваться в черное - это к неприятностям. Также приметы не советуют в этот день подметать - можно вымести благополучие.

Что можно делать 3 февраля

В этот день святым Симеону и Анне обращаются в молитве беременные и родители. Симеон Богоприимец почитается как покровитель младенцев, поэтому святому молятся о здоровье малышей.

Как уже говорилось, на Починки полагается хорошо поработать: можно заниматься домашними делами, уборкой, рукоделием, готовить садово-огородный инвентарь.

3 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Роман, Михаил, Павел, Анна, Адриан, Николай, Владимир.

Ранее мы публиковали полный церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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