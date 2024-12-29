Народный праздник 29 декабря известен под названиями Страшной день, Аггей Зимоуказчик, Агеев день.

Наши предки считали 29 декабря опасной датой, особенно для маленьких детей. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что строго запрещено делать и как удачно провести день.

Что отмечаем 29 декабря - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят память 14 тысяч младенцев, которых убил в Вифлееме царь Ирод, а также преподобных Иова Манявского и Лаврентия Черниговского. По старому календарю чествуют ветхозаветного пророка Аггея. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 29 декабря отмечают христиане.

Сегодняшний день считается одним из самых опасных в году для детей. Наши предки верили, что по земле разгуливает злая сила и охотится на младенцев. Для защиты малышей не выпускали из дома и не оставляли без присмотра. В колыбель клали засушенный цветок чертополоха как оберег от нечисти.

Видео дня

В Киевской Руси продолжался период святок. Молодежь 29 декабря занималась гаданиями, обсуждала сплетни и рассказывала истории из жизни. Девушки проводили день за рукоделием.

В праздник сегодня желательно не лениться и не откладывать важные задачи. По давним приметам, если в этот день хорошо потрудиться, то в следующем году все дела закончится удачно.

Кто родился 29 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня по характеру трудолюбивые, заботливые, упорные. У них дома всегда убрано и уютно. Эти люди стараются избегать конфликтов и могут поладить с кем угодно. Главными их недостатками являются упрямство и неумение нарушать правила. А главным достоинством - мудрость.

Что нельзя делать 29 декабря

Не стоит делиться своими планами и секретами, рассказывать личную информацию и доверять незнакомцам. Повышается риск стать жертвой обмана или сплетен.

Не оставляйте детей без присмотра, а также не кричите на них и не обижайте.

В праздник 29 декабря нельзя лениться, бездельничать, откладывать "на потом" важные дела, иначе в будущем будут неудачи в делах.

Неудачный день для свадьбы и романтических дел.

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