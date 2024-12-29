Какой сегодня праздник в Украине / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Наши предки считали 29 декабря опасной датой, особенно для маленьких детей. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что строго запрещено делать и как удачно провести день.

Что отмечаем 29 декабря - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят память 14 тысяч младенцев, которых убил в Вифлееме царь Ирод, а также преподобных Иова Манявского и Лаврентия Черниговского. По старому календарю чествуют ветхозаветного пророка Аггея. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 29 декабря отмечают христиане.

Сегодняшний день считается одним из самых опасных в году для детей. Наши предки верили, что по земле разгуливает злая сила и охотится на младенцев. Для защиты малышей не выпускали из дома и не оставляли без присмотра. В колыбель клали засушенный цветок чертополоха как оберег от нечисти.

Видео дня

В Киевской Руси продолжался период святок. Молодежь 29 декабря занималась гаданиями, обсуждала сплетни и рассказывала истории из жизни. Девушки проводили день за рукоделием.

В праздник сегодня желательно не лениться и не откладывать важные задачи. По давним приметам, если в этот день хорошо потрудиться, то в следующем году все дела закончится удачно.

Какой праздник 29 декабря / фото ua.depositphotos.com

Кто родился 29 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня по характеру трудолюбивые, заботливые, упорные. У них дома всегда убрано и уютно. Эти люди стараются избегать конфликтов и могут поладить с кем угодно. Главными их недостатками являются упрямство и неумение нарушать правила. А главным достоинством - мудрость.

Что нельзя делать 29 декабря

Не стоит делиться своими планами и секретами, рассказывать личную информацию и доверять незнакомцам. Повышается риск стать жертвой обмана или сплетен.

Не оставляйте детей без присмотра, а также не кричите на них и не обижайте.

В праздник 29 декабря нельзя лениться, бездельничать, откладывать "на потом" важные дела, иначе в будущем будут неудачи в делах.

Неудачный день для свадьбы и романтических дел.

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