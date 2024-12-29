Наши предки считали 29 декабря опасной датой, особенно для маленьких детей. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что строго запрещено делать и как удачно провести день.
Что отмечаем 29 декабря - праздник в Украине
По новому стилю верующие чтят память 14 тысяч младенцев, которых убил в Вифлееме царь Ирод, а также преподобных Иова Манявского и Лаврентия Черниговского. По старому календарю чествуют ветхозаветного пророка Аггея. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 29 декабря отмечают христиане.
Сегодняшний день считается одним из самых опасных в году для детей. Наши предки верили, что по земле разгуливает злая сила и охотится на младенцев. Для защиты малышей не выпускали из дома и не оставляли без присмотра. В колыбель клали засушенный цветок чертополоха как оберег от нечисти.
В Киевской Руси продолжался период святок. Молодежь 29 декабря занималась гаданиями, обсуждала сплетни и рассказывала истории из жизни. Девушки проводили день за рукоделием.
В праздник сегодня желательно не лениться и не откладывать важные задачи. По давним приметам, если в этот день хорошо потрудиться, то в следующем году все дела закончится удачно.
Кто родился 29 декабря - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня по характеру трудолюбивые, заботливые, упорные. У них дома всегда убрано и уютно. Эти люди стараются избегать конфликтов и могут поладить с кем угодно. Главными их недостатками являются упрямство и неумение нарушать правила. А главным достоинством - мудрость.
Что нельзя делать 29 декабря
Не стоит делиться своими планами и секретами, рассказывать личную информацию и доверять незнакомцам. Повышается риск стать жертвой обмана или сплетен.
Не оставляйте детей без присмотра, а также не кричите на них и не обижайте.
В праздник 29 декабря нельзя лениться, бездельничать, откладывать "на потом" важные дела, иначе в будущем будут неудачи в делах.
Неудачный день для свадьбы и романтических дел.