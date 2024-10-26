Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 27 октября по новому и старому стилю, какие запреты дня, у кого именины.

27 октября по новому церковному календарю вспоминают преподобного Нестора Летописца Печерского. О традициях и приметах 27 октября и какой церковный праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 27 октября по новому церковному календарю (9 ноября по старому) - день памяти преподобного Нестора Летописца Печерского.

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Нестор Летописец вошел в историю православия, как составитель бессмертного произведения "Повесть временных лет", которое считают высочайшим творением мировой письменности.

Нестор родился в XI веке, в Киеве. В 17 лет он начал учебу в Киево-Печерском монастыре, позже там принял постриг в монахи, а еще со временем его посвятили в иеродиаконы. Он много времени посвящал учебе и особенно письменному труду. Нестор создал наиболее ранний из древнерусских летописных сводов XII века - "Повесть временных лет", а также прославился как автор произведений о князе Владимире и Крещении Руси. Кроме этого, монах составлял жизнеописания других киевских и печерских угодников: например, сохранились житие преподобного Феодосия Печерского и "Чтение о житии и о погублении Бориса и Глеба".

Умер Нестор 27 октября 1114 года, это день памяти святого, также в эту дату в Украине отмечают День украинской письменности и языка.

Мощи святого хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Преподобный состоит также в списке святых Римско-католической церкви как Нестор-Летописец Печерский.

Какой церковный праздник 27 октября по старому стилю

Православный праздник сегодня по старому стилю - день памяти мучеников Назария, Гервасия и Протасия, мученицы Параскевы Сербской и преподобного Николы Святоши, князя Черниговского и Киево-Печерского чудотворца. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 27 октября

По приметам дня судят о погоде в ближайшее время, какой будет весна и урожай:

на улице слякоть и грязь - зима начнется через четыре недели;

небо в звездах - к богатому урожаю;

снег выпал в этот день - жди плохую погоду в мае;

на рябине много ягод - лето будет дождливым.

В народном календаре 27 октября - праздник Несторов день, а также Зарок на Параскеву. В старину, накануне дня памяти великомученицы Параскевы Иконийской (отмечается 28 октября), давали зарок (обещание) выполнить какую-то работу - считалось, что тогда святая Параскева поможет в исполнении желания.

Что нельзя делать сегодня, 27 октября

В церковный праздник 27 октября (как и в любой другой день) церковь не одобряет ссор и сквернословия, осуждения, сплетен и клеветы, жадности, зависти, мести, лени, отчаяния.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: отказывать в помощи, давать деньги в долг, нарушать данное в этот день кому-либо обещание, иначе будешь наказан.

Что можно делать 27 октября

Нестора Летописца особо почитают журналисты, литераторы, историки. В православный праздник сегодня обращаются к святому с молитвами о помощи в учебе и работе, исследовательской и научной деятельности.

Накануне дня памяти святой Параскевы в старину давали обеты, поэтому день прозвали обетным. Например, люди побогаче обещали построить храм или пожертвовать большую сумму на церковь, обычные крестьяне давали зарок на то, что им было по силам. Считается, что за это Параскева выполнит заветное желание или же исцелит близкого.

Обещания можно давать с любым сроком исполнения - либо в этот день, либо через год. Главное - обещать по своим силам, чтобы выполнить их, иначе удача и благополучие отвернутся.

Кто отмечает день ангела 27 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Николай, Иван, Максим, Марк, Сергей, Афанасий, Степан.

По старому стилю день ангела у Прасковьи, Игнатия, Кузьмы, Максимилиана, Михаила, Назара, Николая, Петра.

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