Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 14 октября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

14 октября по новому церковному календарю вспоминают мучеников Назария, Гервасия и Протасия, мученицу Параскеву Сербскую, а также преподобного Николу Святошу, князя Черниговского и Киево-Печерского чудотворца. О традициях и приметах 14 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

14 октября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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14 октября по новому церковному календарю (27 октября по старому) - день памяти мучеников Назария, Гервасия и Протасия, мученицы Параскевы Сербской и преподобного Николы Святоши, князя Черниговского и Киево-Печерского чудотворца.

Назарий родился в Риме и был родом из знатной и состоятельной семьи. Его родителей крестил апостол Петр, а самого Назария - первый римский епископ Лин. Еще юным Назарий решил посвятить жизнь служению Христу и многих язычников обратил в христианство.

В Медиолане (ныне Милан) он познакомился с близнецами Протасием и Гервасием, которые тогда были в темнице. Близнецы были известны как чудотворцы, и Назарий решил поддержать их. За это его избили и выгнали из города, и проповедник отправился в Галлию, в город Симье. Там он обратил в христианство немало язычников и крестил сына христианки - Келсия, который впоследствии стал его учеником и сподвижником. Вместе они и пострадали за веру: их схватили и поддали пыткам, бросили на растерзание диким зверям и пытались утопить в море. Но мученики чудом оставались невредимы. Поражённые увиденным воины сами приняли христианство и отпустили Назария и Келсия. Они вновь оказались в Медиолане - хотели навестить Гервасия и Протасия. Но император Нерон, узнав об этом, приказал всех казнить.

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Преподобная Параскева (Петка Сербская) жила в XI веке. Она была родом из богатой семьи, ее родители были христианами. Параскева с малых лет следовала христианской жизни. Известно, что как-то на церковной службе она услышала слова Христа из Евангелия от Матфея: ""Если кто хочет пойти за Мною, отвергнись от себя и возьми крест свой, и следуй за Мною". Параскева стала помогать бедным, а после смерти родителей, раздав имущество, вместе с братом Евфимием приняла монашество. После девушка ушла в Иорданскую пустыню, где прожила до глубокой старости, питаясь ягодами и растениями. За два года до ее смерти к ней явился ангел и велел ей вернуться в родные места - так она и сделала.

Святую Параскеву почитают как покровительницу женской работы и ткачества, особенно в Балканских странах.

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Преподобный Никола Святоша, в миру - Святослав Давыдович Луцкий, был сыном черниговского князя Давида Святославича и правнуком князя Ярослава Мудрого.

Никола жил в XII веке, княжил в Луцке, имел жену и детей. В какой-то момент (в 1106 или 1107 году) русско-половецкие войска лишили князя удела. Он не стал бороться за него, а ушел в Киево-Печерскую лавру и принял там монашеский постриг. В монастыре он работал в поварне, рубил дрова, носил воду, был привратником. За послушание игумен велел дать ему отдельную келью, перед ней Никола разбил сад. На свои средства он построил в монастыре храм Святой Троицы и больничную церковь во имя святителя Николая.

Преподобный стал первым из князей, принявших монашество. Он не обращал внимания на упреки братьев и на слова своего врача Петра, который переживал, что такой образ жизни повредит бывшему князю. Но Петр сам вскоре заболел, а смог исцелиться лишь по молитвам Николы. После этого Петр принял постриг в монахи.

Никола же все свои средства тратил на украшение храма, покупку книг или раздавал нищим. Мощи святого находятся в Ближних пещерах лавры, он почитается как чудотворец - в житиях сказано, что от его власяницы исцелился его тяжело больной брат, князь Изяслав.

Церковный праздник 14 октября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы.

О чем говорят приметы на 14 октября

По приметам этого дня судят, какой будут осень и зима:

дождь с утра - завтра будет хорошая погода;

теплая и солнечная погода - осень будет затяжной;

снег выпал - Рождество будет без снега;

северный ветер - к холодной зиме, южный - к мягкой.

В народном календаре 14 октября - праздник Параскева Грязниха. Грязнихой ее прозвали потому, что в это время начинались сильные дожди, земля размокала и превращалась в грязь.

Что нельзя делать 14 октября

Сегодня, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит.

Народные приметы дня запрещают стирать, шить, вышивать, гладить, делать уборку - это к неприятностям. Нельзя тревожить землю - копать, сажать и т.д., а также отправляться в дальнюю дорогу - могут ждать неудачи. Запреты на работу касаются в особенности женщин - этот день нужно посвятить молитвам святой и самой себе, а все заботы отложить на потом.

Что можно делать 14 октября

Святую Параскеву считают покровительницей женщин. Ей молятся об исцелении ран, болезней и о защите от страстей.К преподобной, как и к Богородице на Покров, обращаются девушки и женщины с просьбами о замужестве, хорошем женихе, счастливой семейной жизни и о исцелении женских болезней, зубной, головной боли, лихорадки.

У Николы Святоши просят исцеления от болезней и ходатайства перед Господом в трудных жизненных ситуациях.

Хорошо в этот день помочь нуждающимся, накормить бездомных животных. По народной примете 14 октября нужно готовить пшеничную кашу с маслом - на удачу.

14 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Прасковья, Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр.

По старому стилю именины празднуют Петр, Роман, Александр, Николай, Иван, Михаил, Георгий, Вера, Алексей.

Ранее мы публиковали церковный календарь на октябрь 2024 с датами по новому и старому стилю.

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