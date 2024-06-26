Какой церковный праздник отмечают 27 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

27 июня по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Самсона. Также в этот день почитают память Корецкой иконы Божией Матери "Споручница грешных". В народе день прозвали Самсон Сеногной. О традициях и приметах 27 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

27 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, поэтому православные праздники с фиксированной датой (непереходящие) сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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27 июня по новому календарному стилю (10 июля - по старому) - день памяти преподобного Самсона, странноприимца.

Самсон жил в V-VI веках в Риме. Он был из богатой и знатной христианской семьи, получил хорошее образование, врачевал и всю жизнь бесплатно лечил бедняков.

После смерти родителей Самсон раздал наследство нуждающимся, а сам ушел в пустыню под Константинополем и поселился там. Со временем он переехал в небольшой домик, где стал принимать странников, нищих и больных. По преданию, однажды Самсон исцелил императора Юстиниана, и сделал это всего лишь одним прикосновением руки. Император в знак благодарности хотел осыпать золотом своего спасителя, но Самсон не захотел, а попросил Юстиниана построить странноприимный дом и больницу. Преподобный до глубокой старости принимал в нем странников и нуждающихся людей, помогал им и лечил.

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27 июня почитают Корецкую икону Божией Матери "Споручница грешных" - один из самых известных чудотворных образов. Это переходящий праздник и отмечают его в четверг первой недели после Пятидесятницы.

Древняя икона Божией Матери "Споручница грешных" Корецкая известна на Руси с первой половины XVII века. Образ хранился в замке корецких князей, называлась икона "Благодатная", а привезли ее по разным версиям то ли из бывшего Константинополя, то ли из Рима. Существует предание, по которому этой иконе молилась святая преподобная Мария Египетская в иерусалимском храме.

После смерти корецкого князя Самуила образ забрала игумения Серафима в православный Свято-Троицкий Корецкий девичий монастырь. Торжественно перенесли святыню в 1622 году, в четверг по Святой Пятидесятнице - в этот день и было установлено празднование в честь иконы. По некоторым данным образ какое-то время находился в монастыре, затем его несколько раз перевозили, и икона оказалась у католиков, которые также почитали ее чудотворной, а затем снова была возвращена в монастырь. После пожара в восстановленной обители икону поместили в новой Успенской церкви, примерно в это время для образа изготовили серебряный золоченый оклад с эмалями.

Ныне икона "Споручница грешных" находится в этом же монастыре, в городе Корце Ровенской области.

На образе изображены Богородица с Иисусом на левой руке и четыре свитка, на одном из которых слова: "Аз Споручница грешных к моему Сыну". Слово "Споручница" означает "Поручительница" - то есть, Богородица поручается перед Сыном за людей и непрестанно молится за всех, кто обращается к Ней.

Церковный праздник 27 июня по старому стилю

27 июня по старому календарному стилю - день памяти пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.

О чем говорят приметы на 27 июня

По приметам дня судят, какой будет погода:

цветы с утра не раскрываются - жди дождя;

дождь пошел - будет сыро до бабьего лета;

ясный день выдался - еще 7 недель будет хорошая погода;

пчел много летает - возможна засуха.

В народном календаре 27 июня - праздник Самсон Сеногной. Прозвали его так потому, что обычно в это время шли частые дожди и скошенное сено загнивало до того, как его успевали убрать.

Что нельзя делать 27 июня

27 июня, как и в другой день, церковь не одобряет ругани и ссор, сплетен, клеветы, выступает против жадности, зависти, уныния.

По народным приметам в этот день не следует отправляться в дальнюю дорогу или переезжать - могут быть неудачи, отказывать в помощи, так как можно самому оказаться в нищете и делать предложение руки и сердца - есть риск быть отвергнутым.

О чем помолиться и что можно делать 27 июня

К святому Самсону, поскольку он был врачем, обращаются с молитвами о здоровье и исцелении от болезней. Перед иконой "Споручница грешных" молятся с просьбами избавить от инфекций и эпидемий, защитить от сглаза и порчи, исцелить от бессонницы, а также просят о прощении грехов.

По приметам 27 июня наши предки выбрасывали старые вещи, а ненужные отдавали тому, кто нуждается. Считается, чем больше отдашь сегодня, тем больше воздастся в будущем.

27 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Владимир, Георгий, Егор, Иван (Иоанн), Иоанна, Самсон, Юрий.

По старому стилю именины у Александра, Андрея, Анны, Антонины, Даниила, Ивана, Якова.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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