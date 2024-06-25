Какой церковный праздник отмечают 26 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

26 июня по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Иоанна, епископа Готфского, родом из Крыма, а также почитают чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери. О традициях и приметах 26 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

26 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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26 июня по новому календарному стилю (9 июля - по старому) - день памяти преподобного Иоанна, епископа Готфского, и чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери.

Иоанн жил в VIII веке в Таврической Готфии, в поселке Партенит на южном берегу Крыма. В юности он совершил паломничество на Святую Землю, а вернулся из Иерусалима просвещенным монахом. Жители Готфии попросили Иоанна стать у них епископом, и тогда он отправился в Грузию, чтобы принять посвящение - в Константинополе на то время распространялась иконоборческая ересь. Так Иоанн стал епископом и долгое время управлял Готфской Церковью, пока в 787 году Готфию не захватили хазары.

Иоанна отправили в темницу, но ему удалось бежать в Амастриду. Когда через четыре года преподобый узнал о смерти хазарского хана, то сказал: "Через 40 дней я пойду судиться с ним перед Христом Спасителем". Через 40 дней Иоанн умер вдали от родины, но похоронили его в Партените, у подножия горы горы Аю-Даг, возле церкви Петра и Павла, которую он построил.

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26 июня по новому стилю почитают чудотворную Тихвинскую икону Богородицы. По преданию Тихвинская икона Божией Матери написана апостолом и евангелистом Лукой. В V веке образ перенесли из Иерусалима в Константинополь, во Влахернский храм, но в конце XIV века икона исчезла и со временем удивительным образом появилась над водами Ладожского озера. Вскоре там, вблизи Тихвина, для обретенного образа построили Успенский храм, а позже появился монастырь. Перед Тихвинской иконой происходило много исцелений и чудес, она спасла монастырь от нашествия шведов в 1613-1614 годах. В годы Второй мировой икону вывезли в США, но после святыню вернули.

В 1877 году один из списков святого образа в Ильинском скиту на Афоне прославился чудесным слезоточением. Это событие связывают с развязанной вскоре русско-турецкой войной, а икона предвещала смертельную угрозу сербам и болгарам. Позже афонские монахи написали точный список иконы и в 1905 году подарили его православной общине Львова - установили образ в Свято-Георгиевском храме, где она находится и сейчас.

Тихвинская икона Божьей Матери - одна из самых почитаемых Богородичных икон. Она прославилась многими исцелениями и чудесами, а особенно к ней обращаются с молитвами в случае болезни детей.

Церковный праздник 26 июня по старому стилю

26 июня по старому календарному стилю - день памяти мученицы Акилины Старшей.

О чем говорят приметы на 26 июня

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время и зимой:

дождь идет в этот день - лето будет мокрым аж до осени;

установилась погожая погода - будет тепло 7 недель подряд;

жаркий день выдался - будет 40 дней засухи.

В народном календаре 26 июня - праздник Давид Земляничник, который прозвали так в честь преподобного давида Солунского, память которого также совершается в этот день по новому стилю. В это время обычно поспевает земляника, и если ягод много, то зима будет суровой.

Что нельзя делать 26 июня

26 июня, как и в другой день, церковь выступает против ссор, клеветы, сплетен, жадности, зависти, уныния.

По народным приметам в этот день нельзя просить взаймы денег - не сможете их вернуть и наживете себе врага, а также лучше не венчаться - брак будет коротким.

Что можно делать 26 июня

У Тихвинской иконы Богородицы просят за детей - молятся об их здоровье, особенно новорожденных, обращаются с молитвами наставить на путь истинный, уберечь от зла, восстановить взаимоотношения между детьми и родителями. Иконе молятся об исцелении слепоты, паралича и недугов, связанных с суставами, также у Матери Божией просят помощи супруги, если есть проблемы в семье. Обращаться к Богородице можно своими словами - важно, чтобы молитва была искренней.

По народной традиции в этот день принято идти за земляникой в лес. Из ягод готовят варенье, листики сушат и заваривают из них чай. Считается, если в этот день положить в левый карман три листика земляники, то они станут магнитом для благополучия. Также наши предки 26 июня готовили вареники с земляникой - считалось, что тот, кто попробует их, весь год не будет болеть.

26 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Давид, Дионисий (Денис), Иван, Тихон, Павел. По старому стилю именины у Александра, Андрея, Анны, Антонины, Даниила, Ивана, Якова.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.