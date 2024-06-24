Какой церковный праздник отмечают 25 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

25 июня по новому церковному календарю православные верующие отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери "Избавительница", которая хранится в одном из украинских монастырей. О традициях и приметах 25 июня, какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

25 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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25 июня по новому календарному стилю (8 июля - по старому) - праздник чудотворной иконы Божией Матери "Избавительница".

Икона была написана еще в 1788 году на святом Афоне, а ее история сначала была связана с жизнью старца, схимонаха с Афона Мартиниана. Мартиниан получил святыню в знак благословения. В 1841 году старец отправился в городок Мавровоны - его жители тогда страдали от нашествия саранчи. Мартиниан взял икону Пресвятой Богородицы и вместе с 5 тысячами горожан вышел в поле, где все стали молиться. Вдруг саранча поднялась в воздух, и птицы уничтожили вредителей. В том же городке, по преданию, икона Богородицы вернула к жизни умершего парня. Весть об этом разошлась, и люди шли к Пресвятой Богородице за исцелениемот разных недугов.

Когда Мартиниан вернулся на Афон, то передал святыню в монастырь святого великомученика Пантелеймона, позже образ хранился в Новоафонском Симоно-Кананитском монастыре в Абхазии. В XX веке начались гонения на духовенство, и чудотворную икону поручили оберегать одному из монахов. Он берег святыню до самой смерти, после хранителем стал его преемник. Далее в течение 80 лет никто ничего не знал о судьбе иконы, пока во сне монаху не явилась Пресвятая Богородица - она просила передать образ на украинский Афон. Монах на то время не знал, где это, но, как оказалось, речь шла о Манявском Крестовоздвиженском монастыре, что в Ивано-Франковской области.

Когда хранитель святыни прибыл туда, то увидел обитель в больших руинах. Он посомневался оставлять ли здесь образ, но Пречистая Дева снова явилась монаху и повторила свою просьбу. На то время уже отстроили храм Воздвижения Честного Креста Скита Манявского - туда монах и передал чудотворную икону. С тех пор святыня хранится в древней Крестовоздвиженской Манявской обители, которую называют украинским Афоном, а поклониться святыне едут со всех уголков мира.

Церковный праздник 25 июня по старому стилю

25 июня по старому календарному стилю - день памяти преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Афонского.

О чем говорят приметы на 25 июня

По приметам дня судят, какими будут погода и урожай:

жаркий день выдался - такая погода простоит еще 40 дней;

радуга над прудом или рекой - жди дождя;

дождь пошел - будет много меда;

много клевера - к дождливому сезону.

В народном календаре 25 июня - праздник Феврония Русальница, названный так в честь святой преподобномученицы Февронии девы, память которой также совершается в этот день. По народным поверьям, в этот день русалки водят хороводы, поэтому нужно быть особо осторожными при купании в водоемах.

Что нельзя делать 25 июня

25 июня, как и в другой день, церковь не приветствует ссоры, ругань, выступает против клеветы, сплетен, жадности, зависти, уныния.

Народные приметы не советуют в этот день ругаться супругам или влюбленным - могут расстаться навсегда или не долго не смогут помириться, а также не стоит работать в огороде и саду - труд будет напрасным.

Что можно делать 25 июня

Перед чудотворной иконой Божией Матери "Избавительница" просят дать здоровья, избавить от болезней, страстей и пагубных привычек, помочь найти решение в сложной ситуации, избавиться от душевных мук, депрессии и печали, уберечь от зла, бед и невзгод.

По народным приметам 25 июня супругам нужно заняться какой-то совместной работой, чтобы в доме царили любовь и согласие.

25 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Константин, Леонид, Петр, Федор, Давид. По старому стилю именины у Анны, Андрея, Арсения, Ивана, Марии, Петра, Степана, Тимофея, Юлиана.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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