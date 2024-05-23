Какой церковный праздник отмечают 24 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

24 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. В народе день прозвали Шиповников. О его традициях, приметах и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

24 мая 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

После перехода Православной церкви Украины на новый церковный календарь в 2023 году даты непереходящих православных праздников (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Видео дня

24 мая по новому календарному стилю (6 июня - по старому) - день памяти святого Симеона Столпника.

Симеон родился в IV веке, в Каппадокии. В 18 лет он стал монахом и очень много времени проводил в молитвах, чем удивлял даже священнослужители. Как-то Симеон ушел жить в пещеру, чтобы уединиться от всех. Но ему это не удалось: о постоянно молящемся монахе пошла молва, и к Симеону начали идти люди - просить исцеления. Поэтому святой построил себе столп высотой 4 метра и переселился туда жить. Со временем высота столпа достигла 45 метров. Симеон провел на нем 47 лет своей жизни, поэтому его прозвали Симеон Столпник.

Святой дожил до 80 лет, похоронили его рядом со столпом. Позже на этом месте возвели монастырь.

Церковный праздник 24 мая по старому стилю

24 мая по старому календарному стилю вспоминают равноапостольных Кирилла и Мефодия.

О чем говорят приметы на 24 мая

В народном календаре 24 мая - праздник Симеонов день, Шиповников день. Его приметы говорят о погоде в ближайшее время:

утром нет росы - пойдет дождь, а если росы много - будет сильный ветер;

пошел дождь - будет много грибов;

зацвел шиповник - холодов больше не будет;

если цветы шиповника закрылись днем - жди затяжного дождя.

Шиповников день прозвали потому, что в этот день обычно начинал цвести шиповник.

Что нельзя делать 24 мая

Среди главных запретов, что сегодня нельзя делать - злиться и сплетничать, грустить и жаловаться на жизнь, отказывать в помощи, ругаться и сквернословить.

Народные приметы запрещают в этот день рвать шиповник или ломать его ветки - иначе потеряешь любимого человека. Следует быть осторожными с деньгами - не брать и не давать в долг, так как эти деньги будет трудно вернуть.

Что можно делать 24 мая

В молитвах к святому Симеону обращаются с просьбами исцелить от болезней.

В старину этот день посвящали шиповнику - его считали магическим растением, а с его цветением связывали наступление нового природного цикла. Но собирать цветы шиповника разрешалось только травникам - для лечебных целей. Согласно народной примете, сегодня нужно рассчитаться с долгами - тех, кому удастся это сделать, ждет удача и богатство.

24 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Никита, Семен, Степан (Стефан), Федор, Елена, а также Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Ростислав.

Ранее мы публиковали церковный календарь на май 2024 с праздниками по новому и старому стилю.