24 января по новому церковному календарю - новоюлианскому - вспоминают преподобную Ксению. О традициях дня, его приметах и запретах, а также что отмечают в православной церкви 24 января по старому стилю - рассказываем в материале.
- 24 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
- О чем говорят приметы на 24 января
- Что нельзя делать 24 января
- Что можно делать 24 января
- 24 января - именины сегодня
24 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
24 января (6 февраля по старому стилю) - день памяти преподобной Ксении Миласской, благотворительницы, утешительницы и наставницы.
Преподобная Ксения жила в V веке и была единственной дочерью знатного римского сенатора. В юности, чтобы не выходить замуж, она вместе с двумя служанками тайно сбежала из родительского дома. В дороге она встретила настоятеля обители святого апостола Андрея и попросилась вместе с ним в город Миласс. Там Ксения купила землю, построила храм святого Стефана и основала женский монастырь. Вскоре епископ Миласса, Павел, посвятил Ксению в диаконисы.
Святая Ксения помогала всем: для бедных была благотворительницей, для скорбящих - утешительницей, для грешных - наставницей. При этом сама святая считала себя хуже и грешнее всех. В день смерти святой Ксении в небе над монастырем появилось знамение в виде светлого венца с блистающим посреди него крестом. Оно сопровождало тело святой до самого погребения.
Праздник 24 января по старому стилю - день памяти преподобного Феодосия Великого. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 11 января.
О чем говорят приметы на 24 января
В народе говорят, какая погода в этот день - такая и весна:
- солнце греет - весна будет ранней и теплой;
- метель началась - к поздней весне;
- день выдался теплый - весной будет много дождей.
В народном календаре 24 января - праздник Аксинья-полухлебница, так как обычно к середине зимы запасы были израсходованы наполовину. В этот день был интересный народный обычай этого дня угадывать цену на хлеб: брали хлеб и взвешивали одну и ту же буханку вечером и утром - если вес не изменился, то и цена не изменится.
Что нельзя делать 24 января
Есть несколько запретов этого дня - что сегодня нельзя делать:
- злиться, ругаться и обижать других;
- отказывать в помощи;
- шить, вязать, стричь ногти, волосы.
По народным поверьям не следует менять постель, а также браться за трудную работу и начинать новые дела - мол, пользы не будет. Также считали, что сегодня нельзя вязать никакие узлы - можно навлечь беду.
Что можно делать 24 января
Святая Ксения - покровительница всех женщин с ее именем. К ней обращаются с молитвами в болезнях, просят о счастливой семейной жизни и во время беременности. Считается, что в день Ксении нужно сделать какой-то добрый поступок: помочь тому, кто нуждается, проведать больных или пожилых, дать добрый совет - добро воздастся добром во стократ.
24 января - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ксения, Герасим, Иван, Николай, Павел, Тимофей.
Ранее мы публиковали полный православный календарь на январь 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.