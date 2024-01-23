Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

24 января по новому церковному календарю - новоюлианскому - вспоминают преподобную Ксению. О традициях дня, его приметах и запретах, а также что отмечают в православной церкви 24 января по старому стилю - рассказываем в материале.

24 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

24 января (6 февраля по старому стилю) - день памяти преподобной Ксении Миласской, благотворительницы, утешительницы и наставницы.

Преподобная Ксения жила в V веке и была единственной дочерью знатного римского сенатора. В юности, чтобы не выходить замуж, она вместе с двумя служанками тайно сбежала из ро­ди­тель­ско­го до­ма. В дороге она встретила на­сто­я­те­ля оби­те­ли свя­то­го апо­сто­ла Ан­дрея и попросилась вместе с ним в город Миласс. Там Ксения ку­пи­ла зем­лю, по­стро­и­ла храм свя­то­го Сте­фа­на и ос­но­ва­ла жен­ский мо­на­стырь. Вско­ре епи­скоп Ми­лас­са, Па­вел, по­свя­тил Ксе­нию в диа­ко­ни­сы.

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Святая Ксения помогала всем: для бед­ных была благотворительницей, для скорбящих - утешительницей, для грешных - наставницей. При этом сама святая считала себя ху­же и греш­нее всех. В день смерти святой Ксении в небе над монастырем появилось знамение в виде светлого венца с блистающим посреди него крестом. Оно сопровождало тело святой до самого по­гре­бе­ния.

Праздник 24 января по старому стилю - день памяти преподобного Феодосия Великого. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 11 января.

О чем говорят приметы на 24 января

В народе говорят, какая погода в этот день - такая и весна:

солнце греет - весна будет ранней и теплой;

метель началась - к поздней весне;

день выдался теплый - весной будет много дождей.

В народном календаре 24 января - праздник Аксинья-полухлебница, так как обычно к середине зимы запасы были израсходованы наполовину. В этот день был интересный народный обычай этого дня угадывать цену на хлеб: брали хлеб и взвешивали одну и ту же буханку вечером и утром - если вес не изменился, то и цена не изменится.

Что нельзя делать 24 января

Есть несколько запретов этого дня - что сегодня нельзя делать:

злиться, ругаться и обижать других;

отказывать в помощи;

шить, вязать, стричь ногти, волосы.

По народным поверьям не следует менять постель, а также браться за трудную работу и начинать новые дела - мол, пользы не будет. Также считали, что сегодня нельзя вязать никакие узлы - можно навлечь беду.

Что можно делать 24 января

Святая Ксения - покровительница всех женщин с ее именем. К ней обращаются с молитвами в болезнях, просят о счастливой семейной жизни и во время беременности. Считается, что в день Ксении нужно сделать какой-то добрый поступок: помочь тому, кто нуждается, проведать больных или пожилых, дать добрый совет - добро воздастся добром во стократ.

24 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ксения, Герасим, Иван, Николай, Павел, Тимофей.

Ранее мы публиковали полный православный календарь на январь 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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