24 января украинцы отмечают большой военный праздник - не забудьте поздравить близких.

Сегодняшняя дата примечательна несколькими торжествами и интересными фактами. Узнайте, какой праздник 24 января наступает в мире и в Украине, как провести этот день счастливо и кого поздравить с профессиональным торжеством.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти преподобной Ксении Миласской, которая при жизни помогала обездоленным и наставляла грешников. Святой Ксении молятся о женском счастье, легкой беременности, пополнении в семье. По старому стилю верующие вспоминают преподобного Феодосия Великого.

Читайте подробнее в нашем материале, какой церковный праздник сегодня наступает у православных христиан и какие есть обычаи этого дня.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальный праздник сегодня в Украине - День внешней разведки Украины. Мы чествуем профессионалов, которые занимаются обнаружением угроз государству и противостоят вражеским спецслужбам. Внешняя разведка действует "в тени" и о её работе обычным гражданам мало что известно, но это значит, что она работает хорошо.

Из выдающихся украинцев 24 января родились композитор Станислав Людкевич, военный УНР Владимир Синклер, писатель Юрий Покальчук, олимпийский чемпион из борьбы Жан Беленюк, дизайнер Андрей Ермоленко.

Какой сегодня праздник в мире

На мировом уровне отмечается 24 января праздник Международный день образования, основанный по инициативе ООН. Цель торжества - информировать мир о важности образования и обсуждать проблемы образовательной сферы.

Также в мире наступают сегодня праздники День эскимо, День африканской культуры, День смеха в животе, День женского спорта, День комплиментов.

Из выдающихся мировых личностей родились римский император Адриан, писатель сказок Эрнст Теодор Амадей Гофман, философ Христиан Вольф, певец Нил Даймонд.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен как Ксения Полузимница. Наши предки говорили, что половина зимы уже прошла. Крестьяне обходили коморы и погреба, и смотрели, сколько осталось припасов. Если меньше половины, то уменьшали порцию корма для домашнего скота.

По давним приметам, в этот день нужно сделать доброе дело, например, помочь незнакомцу или сделать пожертвование на благотворительность. О сделанном никому рассказывать нельзя. Тогда добро вернется к вам в двойном размере.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить его запреты. В эту дату нельзя быть расточительными, покупать дорогие и ненужные вещи, различные предметы роскоши. Также запрещено демонстрировать свой достаток и говорить об уровне заработка.

Также в этот день известны такие погодные приметы:

если потеплело, то весна будет ранней и дождливой;

снегопад предвещает большой урожай в этом году;

ночью ярко мерцают звезды - к заморозкам;

если в эту дату началось потепление, то оно будет кратковременным.

Погода 24 января будет теплой и мокрой. В большинстве областей Украины пройдет дождь или мокрый снег, а небо будет покрыто тучами.

У кого день ангела сегодня

По новому календарюДень ангела 24 января празднуют обладатели имен Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ян, Ксения, Оксана.

По старому календарю праздник 24 января отмечают Виталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор, Федор.

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