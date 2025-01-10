Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 11 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

11 января по новому церковному календарю вспоминают преподобного Феодосия Великого. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 11 января (24 января по старому стилю) - день памяти преподобного Феодосия Великого, одного из основателей монашества.

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Феодосий жил в V-VI веках, родился в Каппадокии, походил из семьи христиан. Еще в раннем возрасте он решил, что станет вести отшельническую жизнь и позднее так и сделал: переехал в Палестину и обосновался в пещере, где, по преданию, ночевали волхвы, шедшие на поклон к Иисусу после Его рождения.

В этой пещере Феодосий в молитвах провел 30 лет, там он обрел способность творить чудеса. К отшельнику потянулись люди - год от года приходило все больше учеников, и пещера уже не вмещала иноков. Тогда Феодосий стал молиться, чтобы Господь указал место для обители. Взяв с собой кадило с холодными углями, преподобный ушел в пустыню. Когда кадило в какой-то момент вспыхнуло, то Феодосий расценил это как знак свыше и основал на этом месте монастырь. При нем открыли приюты для странников и престарелых и больницу для монахов, путешественников и бедняков.

Однажды в Палестину пришел голод, и Феодосий приказал всех голодающих пустить внутрь монастыря. Иноки смутились - на всех еды не хватит, но когда открылись двери хлебопекарни, то увидели, что по молитвам преподобного она наполнена хлебами.

При императоре Анастасии начались гонения на христиан, под которые попал и Феодосий - преподобного отправили тюрьму, а вышел он из нее лишь после смерти императора. Святитель прожил до 105 лет. Прославился он своей прозорливостью и чудесами, что происходили по его молитвам.

Какой церковный праздник 11 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 11 января

По погоде этого дня предсказывают, какой будет весна и ближайшие дни:

тепло на улице - к ранней весне, мороз - к холодной;

звезды яркие - к холодам;

ветер северный, на небе нет облаков - жди сильные морозы.

В народе 11 января - праздник Федосеев день, Федосей Весняк. Чаще всего в этот день стоит сильный мороз - в старину говорили, что это нечисть лютует, и старались все дела вне дома завершить до наступления темноты.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 11 января не следует ссориться, сквернословить, обижать кого-либо, желать зла. Церковь порицает лень, жадность, зависть, месть. Нельзя отказывать в помощи просящему.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не стоит давать деньги в долг - иначе весь год сам человек проведет в долгах. Также, говорят приметы, не следует пользоваться острыми и колющими предметами - есть риск пораниться, и отправляться в дальние поездки - могут быть неудачными. Нельзя на Федосея мерзнуть - если простудиться, то вылечиться будет сложно, верили в старину.

Что можно делать 11 января

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к преподобному Феодосию - просят помощи в семейных делах, святитель считается покровителем пожилых, бедных людей и тех, кто не может найти дорогу в жизни.

По народной традиции в этот день идут в гости к близким или принимают родных у себя. На Федосея принято готовить пироги с зеленью.

Кто отмечает день ангела 11 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Федор, Михаил, Степан, Терентий, Иосиф, Виталий, Владимир, Николай.

По старому стилю день ангела у Натальи, Анны, Варвары, Марка, Ивана, Георгия.

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