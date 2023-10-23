Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

24 октября по новому церковному календарю вспоминают мученика Арефу и с ним 4299 мучеников, а также в этот же день - память иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

24 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

Арефа жил в VI веке и был правителем города Неграна в Гравии. Жители этого города были христианами. В то же время Аравийский царь Дунаан, который был иудеем, велел истребить всех последователей Христа и отправил войско в Негран. Когда оно подошло к городу, то не смогло его взять, и тогда царь решил обмануть жителей, пообещав их лишь обложить налогами, но не требовать перехода в иудейство. Царю открыли ворота, о чем вскоре пожалели: клириков Церкви (427 человек) сожгли на костре, а правителя Арефу и других старейшин бросили в тюрьму. Проповедники царя ходили по городу, чтобы обратить христиан в иудейство, но безуспешно. Свыше 4 тыс. человек приняли мученическую смерть за Христа.

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Видео дня

Также 24 октября по новому календарю - день иконы "Всех скорбящих Радость", чудотворной и одной из наиболее известной.

Праздник 24 октября по старому стилю - день памяти апостола от 70-ти Филиппа, а также Феофана Исповедника. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 11 октября.

Приметы на 24 октября

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время и когда ждать зиму:

снег с утра - к морозной зиме;

туман спустился - к потеплению;

деревья стоят в листьях - зима будет суровой и долгой;

луна в дымке - жди ненастье;

небо ночью прояснилось - будет мороз.

В народном календаре 24 октября - праздник Афанасиев день, в честь дня памяти Афанасия, патриарха Цареградского.

Что нельзя делать 24 октября

Что сегодня нельзя делать:

ссориться, ругаться, особеноо с близкими;

отказывать в помощи или милостыне;

принимать подарки от незнакомых - можно получить порчу.

Главный запрет этого дня - ни в коем случае нельзя бить посуду или зеркало, сичтается, что это может стать причиной болезни и проблем в семье.

Что можно делать 24 октября

Традиционно утром, в день иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", идут в храм. У чудотворной иконы просят исцелить от болезней, помочь наладить семейную жизнь, защитить от обидчиков, утешить в скорби. Считается, что икона помогает в самых отчаянных и тяжелых жизненных ситуациях.

В этот день следует подготовить сезонную зимнюю одежду - проветрить ее, постирать и починить. Хорошо совершать сделки купли-продажи - будут успешными. По народной примете, если сегодня увидеть белую собаку, то быть к добру, а если она пойдет за вами по пятам - у вас весь год не будет проблем с деньгами.

24 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ираклий, Николай, Иван, Алексей, Георгий, Афанасий, Петр.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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