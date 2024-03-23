Какой церковный праздник отмечают 24 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать, приметы дня.

24 марта по новому церковному календарю православные верующие отмечают предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы и вспоминают Захарию Печерского. В народном календаре - Артемон-дери полоз. О запретах и приметах дня, что отмечают в церкви 24 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

24 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

24 марта по новому стилю (6 апреля - по старому) - день памяти преподобного Захарии Печерского, постника, и предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы. В этот же день и по новому, и по старому календарю - первая неделя Великого поста, которая называется Торжество Православия.

Преподобный Захария жил в XII-XIV веках. Он был монахом в Киево-Печерской лавре, в Дальних пещерах. Свое имя - постник- Захария получил потому, что соблюдал очень строгий пост. Иногда он ел лишь после заката солнца - и то, одну траву.

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Преподобный прославился тем, что молитвой мог изгнать беса и исцелить душу человека. Благодаря своей праведной жизни он удостоился видеть ангелов. Святые мощи Захарии покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

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В первое воскресенье Великого поста празднуют Торжество Православия - день, когда Православная Церковь торжествует над ересью, искажающую христианское вероучение. Праздник установили в 843 году, в Византии, когда окончательно победили еретиков-иконоборцев. До этого православных христиан, почитавших иконы, подвергали гонениям; а сами иконы и мощи святых сжигали. В 843 году созвали Константинопольский собор, на котором и установили праздник Торжества Православия.

Праздник 24 марта по старому стилю - день памяти святителей Софрониев.

О чем говорят приметы на 24 марта

В народном календаре 24 марта - праздник Артемон-дери полоз, который назвали так в честь святого Артемия Селевского, память которого тоже совершается в этот день.

Приметы дня говорят о погоде в дальнейшем:

день теплый выдался - весна будет хорошей и лето наступит скоро;

слышен жаворонок - к теплу, а если зяблик поет - к холоду;

если ночь в этот день теплая - весна будет такой же.

24 марта начинается подготовка к празднику Благовещение, который отмечается по новому стилю 25 марта.

Что можно делать 24 марта

Вечером на предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы можно пойти на службу в храм, помолиться, попросить у Девы Марии покровительства и прощения. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться дома или в другом месте. Главное - это искренняя молитва.

По народному обычаю перед тем, как идти в церковь, всей семьей трижды обходили дом с молитвами - чтобы защитить его. Также накануне Благовещения нужно сделать уборку в доме, закончить все неотложные дела. Раньше в этот день по традиции на улице разжигали костер, в котором сжигали все ненужное, считалось, чем выше пламя костра - тем лучше защита от нечисти.

Что нельзя делать 24 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи, унывать. Продолжается Великий пост 2024, тем, кто постится, в этот день можно есть горячую пищу с маслом.

Так как идет подготовка к Благовещению, то после обеда этого дня церковь запрещает тяжело работать, убирать, стирать, шить - это считается грехом. Нельзя обижать кого-либо - ни людей, ни животных. В этот день не ходят в гости и не принимают гостей.

24 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Артемий, Владимир, Пётр, Степан, Яков.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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