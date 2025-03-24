Узнайте, какие праздники наступают 24 марта в мире, в Украине и в церкви.

Сегодняшняя дата примечательна несколькими торжествами, а для верующих - подготовкой к Благовещению. Мы рассказали любопытные факты про этот день - кого нужно поздравить с именинами, как счастливо провести день и какой праздник 24 марта наступит в Украине.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти постника Захария Печерского и святого Артемия Селевского, а также канун Благовещения Пресвятой Богородицы. По старому календарю верующие вспоминают святителя Софрония.

Читайте в другом нашем материале детальнее, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и о чем стоит помолиться.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальный праздник сегодня в Украине - Всеукраинский день борьбы с заболеванием на туберкулез и День фтизиатра, специалиста по лечению туберкулеза. Это опасное и трудноизлечимое заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Для его профилактики стоит регулярно вакцинироваться.

Из выдающихся украинцев родились сегодня певец Иван Козловский, певица Клавдия Шульженко, танцор Валентин Чкмеровский, музыкант Виктор Бронюк, футболист Вадим Тищенко.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне наступает 24 марта праздник Международный день достижений. Он напоминает нам о том, что даже самые незначительные победы стоит праздновать и хвалить себя.

Другие известные сегодня праздники мира - Всемирный день каббади, День мастера маникюра, День борьбы с депрессией, День изюма в шоколаде.

Из мировых знаменитостей 24 марта родились ученый Георгиус Агрикола, химик Джозеф Пристли, писатель Уильям Моррис, фокусник Гарри Гудини, физико-химик Петер Дебай, астроном Вальтер Бааде, драматург Дарио Фо, актеры Джессика Честейн и Джеймс Парсонс.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Артемонов день. Наши предки опасались ходить в лес в этот период, чтобы не встретить агрессивных зверей и змей, которые просыпались после зимней спячки. День проводили недалеко от дома, работая в саду и занимаясь ремонтом.

По новому стилю 25 марта отмечается Благовещение, и наши предки заранее к нему готовились. Перед большим церковным торжеством верующие посещали богослужение. Дома заканчивали уборку и прочие домашние дела.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты этого дня, стоит запомнить, какой сегодня праздник наступает в народе. В этот день нельзя обижать людей и животных, повышать голос, поднимать руку. Запрещено нарушать Великий пост - есть мясо, молочные продукты и яйца.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

вороны сидят на верхушках деревьев - к похолоданию, роются в земле - к морозу;

если птицы начинают активно строить гнезда, то заморозков больше не будет;

с березы обильно течет сок - к дождливому лету;

если ночь теплая, то теплым будет и апрель.

Погода 24 марта принесет в Украину дожди и облачность, однако воздух останется теплым.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 24 марта отмечают Владимир, Захар, Мартин, Стефан, Петр, Яков.

По старому стилю в праздник 24 марта поздравляют обладателей имен Василий, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Ян, Сабина.

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