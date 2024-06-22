Какой церковный праздник отмечают 23 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

23 июня православные верующие отмечают великий праздник - Троицу (Пятидесятницу). По новому церковному календарю вспоминают мученицу Агриппину Римскую. В народе день прозвали Аграфена Купальница. О традициях и приметах 23 июня, какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

23 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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23 июня по новому календарному стилю (6 июля - по старому) - день памяти мученицы Агриппины Римской.

Агриппина родилась в Риме. Всю свою жизнь она посвятила служению Богу. Во времена правления императора Валериана начались гонения на христиан. Агриппину, как и других христиан, привели на суд и заставляли отречься от веры, а когда она отказалась, то стали пытать, и Агрипинна умерла. Тело святой тайно увезли в Сицилию - известно, что у её мощей неоднократно происходили случаи исцеления. В IX веке мощи мученицы перенесли в Константинополь.

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23 июня 2024 года православные верующие отмечают один из двунадесятых праздников - Троица, или Пятидесятница. Дата праздника менятся каждый год, его отмечают на 50-й день после Пасхи, как по новому, так и по старому стилю (отсюда и название - Пятидесятница).

Праздник посвящен событию из Евангелия - сошествию Святого Духа на апостолов, который наделил их особой силой, и они могли проповедовать Евангелие во всем мире и доносить весть об Иисусе, как о Спасителе всего человечества. Троица также обозначила триединство Бога - Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух существуют в единстве, творя мир и освящая его Божественной благодатью.

Церковный праздник 23 июня по старому стилю

23 июня по старому календарному стилю - Троица, день памяти священномученика Тимофея, епископа Прусского.

О чем говорят приметы на 23 июня

По приметам дня судят о погоде и урожае:

дождь на Троицу - год будет урожайным и через 5 дней установится солнечная погода;

погода жаркая стоит - все лето будет засушливым;

небо в звездах - осенью будет много грибов;

гроза началась - в этом году не будет орехов;

радуга после дождя - снова пойдет дождь.

В народном календаре 23 июня - праздник Аграфена Купальница, считается, что в этот день нужно обязательно выкупаться в ванной или бане.

Что сегодня нельзя делать 23 июня

Сегодня, как и в другой день, церковь не приветствует ссор, ругань, выступает против клеветы, сплетен, жадности, зависти, уныния. Не следует заниматься тяжелым физическим трудом, запрещено отказывать в помощи тем, кто просит и распивать крепкий алкоголь.

В этом году праздник Троицы совпадает с кануном праздника Ивана Купала, когда принято купаться в водоемах. Но народные приметы на Троицу запрещают делать это - по поверьям, можно утонуть, поэтому лучше принять ванную или пойти в баню.

Что можно делать 23 июня

На великий праздник верующие идут в храм на праздничную службу. У Святого Духа, по приметам, в этот день ничего нельзя просить - только благодарить за спасение и защиту. В молитвах к святой Агрипинне обращаются с просьбами об исцелении при болезнях, молятся о скором выздоровлении.

По традиции дома и храмы накануне Троицы украшают цветами, травами, ветками деревьев и листьями аира, который в народе называют цар-зелье. Они символизируют богатство, процветание и продолжение жизни. Также в праздник устраивают богатое праздничное застолье. Хорошая примета на Троицу - подать милостыню, это поможет оградить себя от болезней и невзгод. Также в народе говорят, что если на Троицу посватаются, а на Покров женятся, то супруги будут жить долго в любви и согласии.

Цветы и травы, сорванные на Троицу, считаются целебными и способными вылечить любой недуг, а роса на рассвете имеет особенную силу - она способна исцелять.

23 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Митрофан, Алексей, Антон, Петр, Александр, Федор, Артемий. По старому стилю именины у Александра, Антонины, Василия, Ивана, Тимофея, Феофана.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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