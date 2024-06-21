Какой церковный праздник отмечают 22 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

22 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Также в этот день - Троицкая родительская суббота. О традициях и приметах 22 июня, какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

22 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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22 июня по новому календарному стилю (5 июля - по старому) - день памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

Святой Евсевий жил в IV веке и был епископом сирийского города Самосаты. Это были времена, когда в Церкви распространялась ересь Ария, а Антиохийскую кафедру возглавил православный архиепископ Мелетий. Ариане хотели его сместить, но акт об избрании хранился у епископа Евсевия, поэтому у него требовали отдать документ. Евсевий не отдавал, и тогда разгневанный император Констанций, который также был арианином, заявил, что Евсевию отсекут правую руку, если он еще раз откажет. Епископ не испугался, а протянул обе руки и сказал: "Отсеките, но акта собора, в котором обличается злоба и беззаконие ариан, я не отдам". Тогда епископа оставили в покое, но когда к власти пришел Юлиан Отступник, то наступили еще более трудные времена.

Христиане попали также и под гонения язычников. Евсевий, чтобы скрыть свой сан, переоделся в одежду воина и прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину. Там он проповедовал, поставлял в пустующие церкви священников, диаконов, рукополагал епископов. Позже святитель все-таки был осужден и отправлен в заточение во Фракию.

После изгнания Евсевий возвратился в Самосаты и продолжил заниматься благоустройством церкви. Погиб епископ от руки арианки, которая сбросила на Евсевия черепицу с крыши. Умирая, святитель просил не наказывать убийцу.

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22 июня 2024 года по старому и новому церковному календарю - Троицкая родительская суббота. В этот день верующие идут в храм, чтобы помолиться за упокой умерших. Эта поминальная суббота называется Вселенской, поэтому молиться принято за всех умерших христиан, особенно за тех, кто не успел покаяться перед смертью или не был похоронен по христианским обычаям - например, за погибших в бою, пропавших без вести. Считается, что молитвы в этот день принимаются даже за тех, кто "томится в аду".

Церковный праздник 22 июня по старому стилю

22 июня по старому календарному стилю - день памяти святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

О чем говорят приметы на 22 июня

Приметы дня говорят о том, какими будут погода и урожай:

дождь пошел - будет урожай зерна;

туман над рекой - к ненастью;

радуга появилась - жди дождя;

день жаркий сегодня - зимой будут сильные морозы.

В народном календаре 22 июня - праздник Евсеев день, который издавна считают днем свиданий и приятных знакомств.

Что нельзя делать 22 июня

Сегодня, как и в другой день, церковь не одобряет ругань, клевету, сплетни, выступает против жадности, зависти, уныния. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит. Поминая умерших, нельзя вспоминать о них плохо, оставлять еду на могилах, устраивать пышные застолья - церковь этого не одобряет.

Народные приметы в этот день не советуют отправляться в дальнюю дорогу и начинать какие-либо новые и важные дела до обеда - считается, что все обречено на неудачу.

Что можно делать 22 июня

Также в поминальную субботу принято идти на службу в церковь, отнести "панихидку", подать записочку за упокой, или же помолиться за умерших дома. В этот же день посещают могилы на кладбищах.

Прямого запрета на работу нет, но тяжелую лучше перенести на другой день. День считается благоприятным для работы в доме, огороде и саду. По народным приметам 22 июня можно встретить свою родственную душу.

22 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Геннадий, Зина, Ульяна. По старому стилю именины у Александра, Алексея, Ивана, Кирилла, Марии.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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