Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

22 декабря по новому церковному календарю вспоминают святую великомученицу Анастасию. В народном календаре - Настасьин день. Рассказываем о его традициях и запретах, народных приметах и что отмечают в церкви 22 декабря по старому стилю.

22 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

22 декабря (4 января по старому стилю) - день памяти святой Анастасии, которую называют также Узорешительницей и считают покровительницей рожениц.

Анастасия родилась в Риме. Ее отец был язычником, мать - христианкой, но она скрывала свою веру. Воспитывал девочку святой Хрисогон, у которого Анастасия научилась также обучать сама.

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Мать девочки умерла рано, а отец выдал замуж помимо ее воли. Но Анастасия твердо решила посвятить жизнь Богу. Обрядившись в нищенку, она часто посещала в тюрьмах Рима заключенных: приносила еду, лечила, мыла и кормила. Там же, в тюрьме, оказался учитель Анастасии Хрисогон, которого пытали, заставляя отказаться от веры. Когда его казнили, Анастасия ушла из Рима в странствие, оказывая помощь нуждающимся и попроведуя христианство. Многим она внушила надежду и избавила от отчаяния, печали и страха. За это ее и прозвали - Узорешительница.

Слух о страннице дошел до императора Диоклетиана - Анастасию схватили и стали мучить. Верховный жрец решил осквернить ее, но как только прикоснулся к пленнице, то мгновенно ослеп, а вскоре умер в муках.

Анастасию пытались сжечь заживо, девушка погибла, но ее тело оказалось нетронуто огнем. Позже на месте захоронения святой построили церковь, названную в честь святой великомученицы.

Праздник 22 декабря по старому стилю - праздник Зачатие Пресвятой Богородицы. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 9 декабря.

О чем говорят приметы на 22 декабря

По приметам дня смотрят, какой будет погода в ближайшие дни и на Новый год:

если в этот день идет снег - следом за ним пойдет дождь;

оттепель началась - тоже к дождю; мороз - к ясной погоде;

день выдался солнечным - на Новый год будет хорошая погода, пасмурно - к метели;

снежный буран днем - к морозу ночью.

В народном календаре 22 декабря - праздник Настасьин день.

Что нельзя делать 22 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

сквернословить, ругаться, желать зла;

устраивать шумные посиделки и нарушать другие правила поста;

отказывать в помощи, особенно пожилым;

обижать домашних животных.

Продолжается Рождественский пост, с 18 по 24 декабря - самая строгая неделя, поэтому нужно воздерживаться не только в употреблении спиртного и скоромной пищи, но и в увеселениях и развлечениях. Тем, кто постится, в этот день можно есть горячую пищу без масла - ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

По народным приметам в этот день не стоит прокалывать уши для сережек - будут долго заживать, а также вязать варежки и рукавицы - чтобы "рук не повязали", то есть, не арестовали.

Что можно делать 22 декабря

В этот день хорошо пойти в храм или помолиться дома. У святой Анастасии просят избавить от страха перед будущим, за помощью к великомученице обращаются беременные - считается, что святая помогает во время родов, оберегает рожениц и младенцев от болезней. Также святую Анастасию считают покровительницей заключенных.

В этот день принято заниматься домашними хлопотами: делать уборку в доме и во дворе, стирать, мыть окна, а также заниматься рукоделием. Беременным женщинам полагается готовить обереги для детей или новорожденных - вышитые одеяла.

22 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анастасия, Федор, Дмитрий.

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