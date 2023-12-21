22 декабря по новому церковному календарю вспоминают святую великомученицу Анастасию. В народном календаре - Настасьин день. Рассказываем о его традициях и запретах, народных приметах и что отмечают в церкви 22 декабря по старому стилю.
- 22 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
- О чем говорят приметы на 22 декабря
- Что нельзя делать 22 декабря
- Что можно делать 22 декабря
- 22 декабря - именины сегодня
22 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
22 декабря (4 января по старому стилю) - день памяти святой Анастасии, которую называют также Узорешительницей и считают покровительницей рожениц.
Анастасия родилась в Риме. Ее отец был язычником, мать - христианкой, но она скрывала свою веру. Воспитывал девочку святой Хрисогон, у которого Анастасия научилась также обучать сама.
Мать девочки умерла рано, а отец выдал замуж помимо ее воли. Но Анастасия твердо решила посвятить жизнь Богу. Обрядившись в нищенку, она часто посещала в тюрьмах Рима заключенных: приносила еду, лечила, мыла и кормила. Там же, в тюрьме, оказался учитель Анастасии Хрисогон, которого пытали, заставляя отказаться от веры. Когда его казнили, Анастасия ушла из Рима в странствие, оказывая помощь нуждающимся и попроведуя христианство. Многим она внушила надежду и избавила от отчаяния, печали и страха. За это ее и прозвали - Узорешительница.
Слух о страннице дошел до императора Диоклетиана - Анастасию схватили и стали мучить. Верховный жрец решил осквернить ее, но как только прикоснулся к пленнице, то мгновенно ослеп, а вскоре умер в муках.
Анастасию пытались сжечь заживо, девушка погибла, но ее тело оказалось нетронуто огнем. Позже на месте захоронения святой построили церковь, названную в честь святой великомученицы.
Праздник 22 декабря по старому стилю - праздник Зачатие Пресвятой Богородицы. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 9 декабря.
О чем говорят приметы на 22 декабря
По приметам дня смотрят, какой будет погода в ближайшие дни и на Новый год:
- если в этот день идет снег - следом за ним пойдет дождь;
- оттепель началась - тоже к дождю; мороз - к ясной погоде;
- день выдался солнечным - на Новый год будет хорошая погода, пасмурно - к метели;
- снежный буран днем - к морозу ночью.
В народном календаре 22 декабря - праздник Настасьин день.
Что нельзя делать 22 декабря
В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:
- сквернословить, ругаться, желать зла;
- устраивать шумные посиделки и нарушать другие правила поста;
- отказывать в помощи, особенно пожилым;
- обижать домашних животных.
Продолжается Рождественский пост, с 18 по 24 декабря - самая строгая неделя, поэтому нужно воздерживаться не только в употреблении спиртного и скоромной пищи, но и в увеселениях и развлечениях. Тем, кто постится, в этот день можно есть горячую пищу без масла - ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.
По народным приметам в этот день не стоит прокалывать уши для сережек - будут долго заживать, а также вязать варежки и рукавицы - чтобы "рук не повязали", то есть, не арестовали.
Что можно делать 22 декабря
В этот день хорошо пойти в храм или помолиться дома. У святой Анастасии просят избавить от страха перед будущим, за помощью к великомученице обращаются беременные - считается, что святая помогает во время родов, оберегает рожениц и младенцев от болезней. Также святую Анастасию считают покровительницей заключенных.
В этот день принято заниматься домашними хлопотами: делать уборку в доме и во дворе, стирать, мыть окна, а также заниматься рукоделием. Беременным женщинам полагается готовить обереги для детей или новорожденных - вышитые одеяла.
22 декабря - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анастасия, Федор, Дмитрий.