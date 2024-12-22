Народный праздник 22 декабря известен под названиями Анастасия Узорешительница, Анна Зимняя.

22 декабря издавна считается важным днём для женского пола, и имеет немало примет и запретов для женщин. Мы рассказали, какой сегодня праздник наступает у украинцев, чего нельзя делать и как счастливо провести эту дату.

Что отмечаем 22 декабря - праздник в Украине

На официальном сегодня отмечаются День энергетика и День дипломатической службы Украины. Стоит поздравить с профессиональными праздниками работников энергетической промышленности и дипломатов.

Верующие по новому стилю чтят сербскую великомученицу Анастасию Узорешительницу. По старому календарю отмечают зачатие Богородицы её матерью святой Анной. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 22 декабря отмечают христиане.

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Святая Анастасия в народе считается покровительницей беременных женщин и всех больных. Поэтому ей молились о легких родах, здоровье ребенка, излечении болезней. В давние времена считалось, что беременным нельзя заниматься рукоделием и носить одежду с узлами, иначе будет тяжело родить малыша.

Праздник сегодня считается важным для женского пола. Женщины не занимались тяжелым физическим трудом, а отдыхали и готовились к Рождеству. Девушки начинали вышивать полотенце, которое в будущем возьмут на роды. Верили, что оно будет мощным оберегом и сохранит здоровье роженицы.

22 декабря - удачный день для любых женских занятий и хобби. Все дела пройдут удачно, но только если выполнены в хорошем настроении.

Кто родился 22 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня упрямые, работящие, настойчивые. Ценят домашний уют. Не любят риск и приключения. Умеют искренне радоваться мелочам. Не любят пустых разговоров и могут наслаждаться одиночеством.

Что нельзя делать 22 декабря

Категорически запрещено ссориться с родными, иначе отношения испортятся навсегда.

Не стоит сегодня стирать, убирать, поднимать тяжелые вещи.

Праздник 22 декабря считается несчастливым для дальних поездок.

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