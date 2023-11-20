Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

21 ноября по новому церковному календарю отмечают великий праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы. В народе его также называют Третья Пречистая. О традициях, запретах, народных приметах дня и кого почитают в этот день по старому стилю - рассказываем в материале.

21 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

21 ноября (4 декабря по старому стилю) отмечают один из двенадцати важнейших праздников Православной Церкви - Введение в храм Пресвятой Богородицы.

По сохранившимся свидетельствам, у родителей Пресвятой Богородицы Иоакима и Анны долго не было детей. Они много молились Господу, и когда родилась дочь, то дали обет, что посвятят ее Богу. Маленькая Мария жилп с родителями в Назарете до трех лет, а после Иоаким и Анна вмесет с родственниками, под пение священных песен и с зажженными свечами повели дочь в Иерусалимский храм.

Видео дня

В дороге они были три дня. В храме их встретили священники и архиерей Захария. Марию подвели к храму и поставили на первую ступень, а следующие 14 она одолела сама. Первосвященник Захария (отец Иоанна Крестителя) ввел ее в алтарь и показал место молитвы. При храме Мария прожила до 15 лет: читала Священное Писание, занималась рукоделием, молилась. Затем первосвященник и священники посоветовали ей выйти замуж, но Мария ответила, что хочет посвятить себя Богу. Тогда по совету свыше священник Захария предложил престарелому Иосифу стать опекуном Марии, чтобы стать хранителем ее обета. Они обручились и отправились в Назарет.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - очень глубокий по содержанию праздник: переступив порог Иерусалимского храма, Мария была уготована стать "одушевленным Храмом". Всякий человек так же вводится в Церковь через Таинство Крещения - это и есть введение человека во храм.

Праздник 21 ноября по старому стилю - Собор Архистратига Михаила. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 8 ноября.

О чем говорят приметы на 21 ноября

По приметам дня смотрели, какими будут погода и весна:

туман с утра - скоро наступит оттепель;

снег пошел утром - Пасха будет такой же;

снег с дождем в этот день - жди весной ненастий.

В народном календаре 21 ноября - праздник Введение, Третья Пречистая. Этот день традиционно ассоциировали с наступлением зимы: "Введенье пришло - зиму привело".

Что нельзя делать 21 ноября

В большой религиозный праздник есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

заниматься тяжелым трудом - по возможности нужно посвятить это время молитве и мыслям о духовном;

шить, вышивать, убирать, стирать, делать другие дела по хозяйству;

ругаться, ссориться и употреблять алкоголь;

суетиться, торопиться и спешить - считается, что кто спешит, тот весь год не успеет.

По народным приметам, в этот день ни в коем случае не стоит давать кому-либо в долг - это сулит бедность в ближайшие месяцы.

Что можно делать 21 ноября

В этот праздник хорошо пойти в храм, поставить свечу и помолиться. У Богородицы просят здоровья, защиты и покровительства, молятся об исцелении от разных заболеваний, о помощи, об укреплении веры, о прощении грехов, удачном замужестве.

На Введение также ведут деток в церковь на первую исповедь - по православной традиции начинают исповедоваться с семи лет. После службы крестные дарят своим крестникам подарки, угощают сладостями.

День считается хорошим для совершения сделок и продажи. В старину верили, что зима в это время разъезжает на санях, поэтому старались к Введению привести в порядок и свои сани - накануне хорошо будет автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю.

Продолжается Рождественский пост, но в этот большой праздник тем, кто постится, разрешается горячая пища с постным маслом, рыба и немного вина.

21 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Павел, Алексей, Владимир, Николай, Ада.

Вас также могут заинтересовать новости: