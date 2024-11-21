Народный праздник 21 ноября известен под названиями Введение Пресвятой Богородицы, Михайлов день, Собор Архистратига Михаила.

21 ноября верующие отмечают сразу два крупных церковных праздника - по новому и по старому церковному календарю. Каждое из этих торжеств имеет собственные народные традиции и запреты.

Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что нельзя делать и как привлечь счастье.

Что отмечаем 21 ноября - праздник в Украине

По новому стилю сегодня отмечают Введение Пресвятой Богородицы. По старому церковному календарю празднуют День архангела Михаила. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник 21 ноября отмечают христиане.

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Архангелу Михаилу принято молиться о здоровье, исцелении болезней и избавлении от греховных мыслей. А Богородице можно читать молитвы о семейном счастье, счастливом браке, здоровье и благополучии детей, защите воинов на фронте.

Праздник сегодня, согласно приметам, желательно провести вместе с семьей. Для семейного счастья родным нужно поужинать вместе, обсудить новости, обговорить проблемы. Это удачный день, чтобы сблизиться или попросить прощения.

Если к этой дате уже выпадал снег, то наши предки проводили праздник 21 ноября за зимними развлечениями: играли в снежки, лепили снеговиков, катались на санях. К конце ноября открывались ярмарки, на которых покупали теплую одежду, меха, дрова.

Кто родился 21 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня имеют уверенный, упрямый характер. Они общительные, творческие и остроумные, искренне наслаждаются жизнью. Склонны к необдуманным поступкам.

Что нельзя делать 21 ноября

В Михайлов день и Введение Богородицы, как и в другие крупные праздники, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убирать и стирать, ругаться с близкими, завидовать и желать зла другим людям.

Не жалуйтесь на свою судьбу и проблемы, иначе станет ещё хуже.

Нельзя брать деньги и вещи в долг.

Не стригите волосы сегодня, иначе здоровье шевелюры ухудшится.

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