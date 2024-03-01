Какой церковный праздник отмечают 2 марта по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать и у кого именины.

2 марта по новому церковному календарю православные вспоминают святого мученика, епископа Феодота Киринейского и святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси. В народном календаре - Федот Ветронос. О запретах и приметах дня, что отмечают в православной церкви 2 марта по старому стилю - в материале.

2 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

2 марта по новому стилю (15 марта по старому стилю) - день памяти святого мученика, епископа Феодота Киринейского, а также святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси.

Феодот жил в III-IV веках на Кипре. Всю свою жизнь он исповедовал христианство, обратил в веру немало язычников. За это его поставили епископом города Киринии.

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В те времена шли жёсткие религиозные гонения христиан, и Феодота схватили по решению наместника и судили. Святой не отказался от веры, и его жестоко поддавали всяческим пыткам, но не сломили волю епископа. Тогда Феодота посадили в тюрьму, откуда он вышел только после решения императора Константина Великого. Епископ продолжил службу в родном городе, но через два года умер.

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Иов (в миру - Иван Матфеевич Борецкий) родился в 1560 году, в селе Бирче (ныне Львовская область). Он был православным митрополитом в Киеве и прославился своим благочестием, благотворительностью и защитой православия против унии.

Иов знал древние языки, был ректором и преподавателем латинского языка в школе Львовского братства. Позже стал священником в Киеве и учительствовал в своей церковно-приходской школе, а в 1615 году стал первым ректором Киево-братской школы. В 1619 он с супругой принял монашество и стал игуменом киевского Михайловского монастыря.

В 1620 году, по благословению Константинопольской патриархии, патриарх Иерусалимский Феофан ІІІ поставил Иова православным митрополитом Киевским. Восстановление православия в Киеве стало возможным благодаря вооружённой поддержке казаков гетмана Петра Сагайдачного. Но в 1621 году королевские универсалы объявили митрополита Иова шпионом, тогда же Иов подал протест против униатского митрополита за ложную информацию. Гетман Сагайдачный, услышав об униатском произволе, снова приехал в Киев и все Запорожское войско записалось в киевское Богоявленское братство - так они стали покровителями и защитниками православия в Киевском воеводстве. Позже Иов издал грамоту "Советование в благочестии" - в ней он призвал православных крепко держаться законно восстановленной иерархии.

Умер митрополит в 1631 году, был похоронен в Михайловском монастыре в Киеве.

Праздник 2 марта по старому стилю - день памяти великомученика Феодора Тирона и преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского.

О чем говорят приметы на 2 марта

В народном календаре 2 марта - праздник Федот Ветронос, обычно в этот день бывает сильный ветер:

какая сегодня погода - таким будет июль;

снег идет - весна будет долгой;

длинные сосульки - к затяжной весне;

дует южный ветер - лето будет жарким.

В народе верят, что в этот день закипают и пробиваются наверх подземные источники - потому и начинается большая оттепель. Но если вместо ожидаемого потепления ударит мороз, тогда говорят: "Федот - да не тот".

Что нельзя делать 2 марта

Среди главных запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, скандалить и нужно воздержаться от дурных мыслей.

По народным приметам, в этот день нельзя заниматься рукоделием, особенно штопать, пришивать пуговицы - считается, что так можно "пришить" ненужные заботы. Запрещено поднимать на улице деньги или кем-то забытые предметы - к нищете. Также не советуют покупать в этот день новые вещи - они не прослужат долго. Нужно постараться больше времени дома, чтобы ветер не надул болезни.

Что можно делать 2 марта

У святых просят помощи и защиты, укрепить в вере, дать терпения и сил.

В Федотов день в старину продолжали готовиться к посевной. Тем, у кого есть огород, не помешает проверить состояние инвентаря, перебрать семена, купить недостающие, можно садить на рассаду помидоры, перец. В хорошую погоду в это время уже начинают боронить землю на огородах, чтобы удержать в ней влагу. В этот день можно заниматься любой домашней работой. Народная примета: принести и поставить в доме красную герань - "калачики" по-народному, считается, что тогда год будет удачным.

2 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю у Федота, Николая, Арсения и Иосифа.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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