Какой церковный праздник отмечают 19 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать, приметы дня.

19 марта по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святых мучеников Хрисанфа и Дарию. В народном календаре - Дарья Грязная. О запретах и приметах дня, что отмечают в церкви 19 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

19 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

19 марта по новому стилю (1 апреля - по старому) - день памяти святых мучеников Хрисанфа и Дарии, живших в III веке.

Хрисанф и Дария жили в Риме. Хрисанф был родом из богатой и знатной семьи язычников. Родителя дали ему хорошее образование, сам он очень любил читать. Когда Хрисанф прочел Новый Завет, то ушел на поиски священника и крестился. Его отец старался отвлечь Хрисанфа от христианства и даже женил его на очень красивой девушке - Дарии. Но когда Хрисанф рассказал жене об учении Христа, то супруги, будучи в браке, решили вести монашескую жизнь - жили в разных домах и создали общины - мужскую и женскую.

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Когда начались гонения на христиан, Хрисанфа с Дарией схватили. Их стали пытать, вынуждая отказаться от веры, но мучителям не удалось сломить дух. Свидетели мученического подвига супругов и чудес, происходивших в это время, сами уверовали во Христа и тоже погибли.

Праздник 19 марта по старому стилю - память 42-х мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены.

О чем говорят приметы на 19 марта

По приметам дня ориентировались, какая будет погода и следующий сезон:

день теплый выдался - будет сухое и ветреное лето;

идет дождь - летом засухи не будет;

верба зацвела - надо пчел выставлять;

если звезд не видно - быть теплой погоде.

В народном календаре 19 марта - праздник Дарья Грязная. Нарекли его так из-за снега, который обычно таял в это время, оставляя после себя грязь и лужи.

Что можно делать 19 марта

Святым Дарье и Хрисанфу молятся, чтобы сохранить любовь и верность в семье, а также просят помощи в воспитании детей и здоровья для родственников.

В этот день полагается шутить и веселиться, а также нужно задобрить проснувшегося Домового - у него просили помощи наладить мир и спокойствие в доме, если супруги много ссорились.

Что нельзя делать 19 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи, а также унывать. Продолжается Великий пост 2024, тем, кто постится, в этот день полагается сухоядение.

По народным приметам в этот день нельзя горевать, плакать и ссориться супругам - иначе весь год пройдет в печали и ссорах. Также не стоит ходить в рваной одежде и бездельничать - не будет ни денег, ни счастья.

19 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Софья, Иннокентий, Дмитрий, Иван, Дарья.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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