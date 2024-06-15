Какой церковный праздник отмечают 16 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

16 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают святителя Тихона Амафунтского. В народе день прозвали Тихон Тихий. О традициях и приметах 16 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

16 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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16 июня по новому календарному стилю (29 июня - по старому) - день памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского.

Тихон жил в IV-V веках. Вырос он на Кипре, его родители были христианами. В молодом возрасте Тихон обрел дар чудотворения. Как-то его отец, который был пекарем, отправил сына на рынок продавать выпечку, но тот по пути туда все раздал нищим. Отец сильно разгневался на Тихона, а тот ему ответил: "Дающий Богу сторицей примет". Когда пекарь вошел в кладовку, то его удивлению не было границ: все полки были полны выпечки.

За свою жизнь Тихон совершил много добрых дел. Его приняли в церковный клир, а позже он был посвящен в сан диакона. После смерти епископа Тихона выбрали на его место. Новый епископ выступал против язычества и помогал язычникам обрести новую веру. Святитель Тихон был чрезвычайно милостив - он постоянно помогал старикам, нищим и обездоленным, а дверь его дома всегда была открыта для них. Умер Тихон в 425 году.

Церковный праздник 16 июня по старому стилю

16 июня по старому календарному стилю вспоминают мучеников Лукиллиана и других.

О чем говорят приметы на 16 июня

Приметы дня говорят о том, какой будет погода:

роса с утра - днем будет ясно;

вода в реке спадает - к дождю, а если, наоборот, прибывает - к засухе;

рыба беспокойная - жди непогоду;

кузнечики затихли - в скором времени пойдет дождь.

В народном календаре 16 июня - праздник Тихон Тихий. Было подмечено, что в это время умолкали певчие птицы, и лишь одного соловья было слышно до дня Петра и Павла.

Что нельзя делать 16 июня

Сегодня, как и в любой другой день, церковь не приветствует ругани и ссор, клеветы, жадности, зависти, уныния. Нельзя отказывать в помощи просящему.

Народные приметы не советуют в этот день работать в огороде - вся работа будет насмарку. Запрещается шуметь и ругаться - спугнешь счастье, и обсуждать помолвку и свадьбу - иначе разладится. Также считается, что на Тихона нельзя замешивать тесто и печь - можно отвадить финансовое благополучие.

Что можно делать 16 июня

У святителя Тихона просят помощи в семейных делах, в исцелении близких от недугов. Считается также, что святой помогает справиться с зубной болью.

День благоприятный для уборки, стирки и готовки за исключением выпекания.

16 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ефрем, Тихон, Михаил, Петр, Константин, а по старому стилю - Афанасий, Денис, Дмитрий, Павел, Полина, Семён, Софья, Ульяна.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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