Какой церковный праздник отмечают 12 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

12 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают преподобного Петра Афонского. В народе день получил название Петр Капустник. О традициях и приметах 12 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

12 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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12 июня по новому календарному стилю (25 июня - по старому) - день памяти преподобного Петра Афонского.

Петр Афонский жил в VII-VIII веках, в Греции. Он был воеводой в Константинопольском войске. Однажды, в 667 году, когда шла война с сирийцами, Петра взяли в плен. В темнице, куда бросили воеводу, он провел очень много времени и все это время Петр размышлял, почему его наказал Господь. Тогда же он и вспомнил, что ранее хотел уйти в монастырь. Тогда Петр стал молиться Николаю Чудотворцу и поститься. Воеводе стали во сне являться святые, и однажды утром воин проснулся без цепей и смог сбежать из тюрьмы.

Петр отправился в Рим - там он постригся в монахи, а затем пошел жить на гору Афон. 53 года провел святой в одиночестве и молитве, там же, на Афоне, и умер. Его святые мощи хранились в монастыре святого Климента.

Церковный праздник 12 июня по старому стилю

12 июня по старому календарному стилю - день памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской.

О чем говорят приметы на 12 июня

По приметам дня судят, каким будет лето и урожай:

роса вечером выпала - все лето будет жарким;

рассвет ясный - к хорошему сенокосу;

дождь пошел - непогода не даст убрать сено.

В народном календаре 12 июня - праздник Петр Капустник. С этого дня уже заканчивали посадку овощей и зерновых, но капусту садить еще разрешалось. Считалось, что после 12 июня все усилия пойдут насмарку.

Что нельзя делать 12 июня

12 июня, как и в другой день, церковь не приветствует ругань, сплетни, клевету, жадности, зависти, отчания, уныния.

Народные приметы не советуют в этот день надевать одежду черного цвета - чтобы не спугнуть счастье, а также одалживать соль - отдашь достаток. Считается, что отдавать в этот день что-либо из дома - вообще плохая примета. Но если вы сами решили что-то отдать или подарить человеку - то это, наоборот, хорошо.

Что можно делать 12 июня

Святому Петру молятся о покровительстве и исцелении от болезней.

По народным приметам 12 июня хорошо идти на рыбалку - будет хороший улов, а затем приготовить рыбный суп. Уху, кстати, нужно готовить в любом случае, даже если "улов" будет из магазина: белая рыба в блюде - к белой полосе, красная - к любви. А если с последней ложкой загадать желание - обязательно сбудется.

12 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Андрей, Арсений, Иван, Мария, Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

По старому стилю именины у Василия, Никанора.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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