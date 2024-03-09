Какой церковный праздник отмечают 10 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

10 марта по новому церковному календарю православные вспоминают святого мученика Кодрата и его учеников. В народном календаре - Василисин день. О его запретах и приметах, что отмечают в церкви 10 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

10 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

10 марта по новому стилю (23 марта по старому) - день памяти мучеников Кодрата, Киприана, Ди­о­ни­сия, Анекта, Павла и Крискента и Василиссы Коринфской.

Кодрат родился в III веке, во времена гонения на христиан. Он рано остался сиротой, вырос в пустыне, где встретил христиан и принял веру. Позже Кодрат выучил грамоту и врачебное искусство и часто проводил время в пустыне со своими друзьями и последователями - Киприаном, Дионисием, Анектом, Павлом, Крискентом и другими.

Видео дня

По приказу гонителя христиан Декия Кодрата и его друзей схватили и бросили в темницу. Их заставляли отречься от христианской веры, подвергали пыткам, но мужчины оставались непреклонны. Тогда мучеников бросили на растерзание зверям, но те их не тронули. В конце концов всех мучеников отправили на казнь. Добровольно за мужчинами шли на муки и многие святые жены, среди которых была и Василисса Коринфская, которую казнили вместе с остальными.

Праздник 10 марта по старому стилю - день памяти святителя Тарасия, патриарха Константинопольского.

О чем говорят приметы на 10 марта

В народном календаре 10 марта - праздник Василиса - вешней воды указательница, Василисин день. По его приметам судили о дальнейшей погоде:

журавли прилетели - весна будет теплой;

скворцы вернулись - снег скоро сойдет;

если в этот день холодный ветер - еще долго будет холодно;

облака бегут по небу - будет тепло и дождь.

Считалось, что с этого дня начинаются первые весенние грозы.

Что можно делать 10 марта

В этот день можно пойти в храм или помолиться дома святым. У святой Василиссы просят о выздоровлении людей, перенесших тяжелые болезни, уберечь от паводка, чтобы вода не подтопила дом и погреб. Также святая мученица помогает в воспитании детей.

В старину в это время шли на рыбалку - в водоемах было много рыбы. 10 марта считается хорошим днем для уборки, можно зажечь лампадку или свечу, окропить дом святой водой.

Что нельзя делать 10 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, завидовать, желать зла, переедать.

По народным приметам в Василисин день нужно опасаться разлить чай - считается, что вместе с ним из дома йдут деньги и удача. Поэтому советуют следить, чтобы в чае не оставалась ложечка, заденешь - и весь напиток прольешь.

10 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Леонид, Анастасия, Ника, Василиса, Галина, Виктор, Марк, Денис, Иван, Федор.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: