8 ноября - 312-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 53 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день пианиста, Всемирный день без Wi-Fi, Всемирный день усыновления, Всемирный день сирот, Всемирный день рентгенографии, Всемирный день ответственного туризма, Международная неделя науки и мира, Международный день радиологии, День солидарности с интерсекс-людьми, Всемирный день градостроительства или Всемирный день урбанизма.

В США - День государственности штата Монтана, День STEAM-образования, День коктейля "Харви Волбенгер", День подстрекательства и каламбуров, День Барака Обамы в штате Алабама, День родителя как учителя, День капучино, День достаточного количества времени, День болвана, в Боливии - День черепов, на Каймановых островах - День памяти, в Кыргызстане - День памяти жертв политических репрессий, в Китае - День журналиста, в Азербайджане - День работников Бакинского метрополитена, в Казахстане - День статистика, в Микронезии - День конституции Понпеи, в Канаде - День ветеранов-аборигенов, в Тувалу - День рождения наследника престола.

Памятные даты 8 ноября, годовщины и события

В 1602 году в Оксфорде была основана Бодлианская библиотека.

В 1888 году во время циклона судно "Vaitarna", шедшее под флагом Британской Индии, пропало близ побережья Гуджарата. Погибли 746 человек.

В 1893 году в американском штате Колорадо женщины получили право участвовать в выборах.

Читайте также8 ноября: народные обычаи, запреты и приметы погодыВ 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, профессор и ректор Вюрцбургского университета (Бавария), экспериментируя в университетской лаборатории, неожиданно открыл "всепроникающие" лучи, которые во всем мире вслед за ним теперь называют "Х-лучами", или рентгеновскими. Рентгеном были сделаны первые снимки с помощью излучения. Открытие ученого сильно повлияло на развитие науки.

Эксперименты и исследования с использованием рентгеновских лучей помогли получить новые сведения о строении вещества, которые вместе с другими открытиями того времени заставили пересмотреть целый ряд положений классической физики. Через короткий промежуток времени рентгеновские трубки нашли применение в медицине и различных областях техники. За это эпохальное открытие, положившее начало атомно-ядерной науке, Рентгену в 1901 году была присуждена первая в истории Нобелевская премия по физике.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 ноября чтит память великомученика Димитрия Солунского. Другие названия праздника: "Дмитров день", "Большие Осенины".

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя есть первый блин - он предназначен для усопших. Не нагружайтесь сильно физически. Также не берите в долг и не давайте взаймы.

Приметы на 8 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

утром иней - зимой будет очень много снега;

много снега - на Пасху он не растает;

холодно и идет снег - весна поздно придет;

оттепель - будет тепло и зимой, и весной.

Именины 8 ноября

Именины у Афанасия, Дмитрия, Марка, Василия и Антона.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева