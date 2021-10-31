31 октября - 304-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 61 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 18 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Хэллоуин, Международный день Чёрного моря, День книг для удовольствия, Международный день хоккейного вратаря, День тёмной материи, Всемирный день экономии, День "Напугай друга", Всемирный день городов, День семи миллиардов.

В Украине - День автомобилиста и дорожника, в США, Канаде - День ЮНИСЕФ, в США - День основателей движения девочек-скаутов, Ночь попрошаек, День маскарада, День магии, День яблока в карамельной глазури, День повышения психической энергии, День дверного звонка, День шутки "Тук-тук", День вырезания тыквы, в Ирландии - Праздник окончания уборки урожая "Самайн", в Перу - День креольской музыки, в Германии, Чили, Словении -День Реформации, в Индии - Национальный день единства, в Бразилии - День Саси-Перере, в Камбодже - День рождения короля-отца, в Буркина-Фасо - День мучеников, в Казахстане - День социального работника, в Кыргызстане - День местных сообществ, в Австралии - День бабушек и дедушек, в Эквадоре - День национального герба, в Чили - День евангельских и протестантских церквей, в Норвегии - День покаяния.

Памятные даты 31 октября, годовщины и события

В 1589 году 31 октября в немецком городке Бедбург был казнен маньяк и убийца-людоед Петер Штумпф, прозванный "оборотнем из Бедбурга".

Читайте такжеКак вырезать тыкву на Хэллоуин: мастер-класс по изготовлению главного атрибута праздникаВ 1961 году тело Сталина было убрано из мавзолея Ленина.

В 1984 году премьер-министр Индии Индира Ганди была убита своими сикхскими телохранителями.

В 2011 году, согласно расчетам Фонда народонаселения ООН, на Земле родился семимиллиардный житель.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 31 октября чтит память святого Луки. Другие названия праздника: "Лука", "День святого Луки", "Лука Голодный". Особым блюдом в этот день был лук. Было принято молиться святому Луке о добрых отношениях в семье, о совете и любви между мужем и женой. К нему также обращались за помощью рыбаки и огородники.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя никому одалживать соль, даже если попросил близкий или родственник - отдадите семейное счастье. Не забывайте, что сегодня Хэллоуин (ночь перед Днем всех святых). И тут есть традиции - нельзя оборачиваться, если ночью услышали за спиной шаги.

Не оставляйте окна и двери открытыми, чтобы духи не пробрались в дом. Также не оставляйте на ночь белье на улице или на балконе. Оно притянет несчастье.

Приметы на 31 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

рожки луны направлены на север - будет сухая и ветреная погода, на юг - к сырости и дождю;

бледный месяц - будет дождь;

снег не выпал - теплая погода еще продержится.

Именины 31 октября

Именины у Иосифа, Давида, Николая, Андрея, Ивана и Сергея.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева