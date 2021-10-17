День автомобилиста и дорожника относится к торжествам, у которых нет фиксированной даты. Изначально предполагалось, что этот праздник будут отмечать только те, кто работает в этой отрасли, но позже День автомобилиста стали праздновать все желающие.
Кстати, вчера в Украине отмечали День шефа. Если не успели поздравить, скорее исправляйтесь!
День автомобилиста 2021 - история праздника
Читайте также17 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьЭто событие, как и многие праздники в Украине, впервые начали отмечать в СССР. Правда, на тот момент, торжество называлось иначе - "День работника автомобильного транспорта". То есть, справедливо полагать, что этот праздник, в первую очередь, касается шоферов личного и служебного транспорта и тех, кто занимается ремонтом и обслуживанием техники.
Ежегодно День автомобилиста отмечают в последнее воскресенье октября, в 2021 году праздник выпадает на 31 октября.
С Днем автомобилиста - открытки и красивые поздравления
Всех, кто знает толк в машинах,
За рулем кто просто ас,
Кто привык к дорогам длинным,
С праздником отличным вас!
Пусть авто вас не подводит.
Ни гвоздя, ни жезла вам!
Солнца — при любой погоде
И назло любым ветрам!
Счастья семьям, сил, удачи,
Дружбы, радостей, побед.
Близко пусть мечты маячат,
Пусть горит зеленый свет.
Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне!
***
Рано утром, спозаранку
Ты садишься за "баранку",
Нажимаешь на педаль
И в авто несешься вдаль!
Сложной трассы победитель,
Замечательный водитель,
Поздравленья принимай,
Праздник весело встречай!
И пусть в День автомобилиста
Будет трасса гладкой, чистой.
Пусть удачи будет бездна.
Ни гвоздя тебе, ни жезла!
Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути пусть всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.
***
Дорог желаю только ровных,
Шальной удачи впереди,
Доходов, чуточку, нескромных.
Пусть счастье ждёт тебя в пути.
Желаю ангела покрепче,
Чтоб от неприятностей увёл
И защитил от бед дорожных,
Всегда с тобою рядом шёл.
Сегодня праздник для всех автомобилистов, профессионалов и любителей! Желаем всем праздничной атмосферы, где бы вы ни находились, ровных и чистых дорог, полных баков, вежливых инспекторов, приятных пассажиров, легких рейсов и всеобщего здоровья. Пусть в жизни все отлично идет! С Днем автомобилиста!
***
Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,
Того сегодня поздравляем
И от души добра желаем.
Пусть будет легкою дорога.
Желаем Вам здоровья много.
Удача будет пусть всегда.
Ну и ни жезла, ни гвоздя!
Всех автомобилистов и любителей поздравляем с профессиональным праздником! Желаем гладкой дороги, правильной разметки, всегда зеленого света и полного бака! Пусть ваши четырехколесные помощники всегда сыто урчат, заводятся с полоборота и радуют лихой ездой своих владельцев! Ни гвоздя, ни жезла!
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