Совсем скоро украинцы будут отмечать День автомобилиста.

День автомобилиста и дорожника относится к торжествам, у которых нет фиксированной даты. Изначально предполагалось, что этот праздник будут отмечать только те, кто работает в этой отрасли, но позже День автомобилиста стали праздновать все желающие.

Кстати, вчера в Украине отмечали День шефа. Если не успели поздравить, скорее исправляйтесь!

День автомобилиста 2021 - история праздника

Читайте также17 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьЭто событие, как и многие праздники в Украине, впервые начали отмечать в СССР. Правда, на тот момент, торжество называлось иначе - "День работника автомобильного транспорта". То есть, справедливо полагать, что этот праздник, в первую очередь, касается шоферов личного и служебного транспорта и тех, кто занимается ремонтом и обслуживанием техники.

Ежегодно День автомобилиста отмечают в последнее воскресенье октября, в 2021 году праздник выпадает на 31 октября.

С Днем автомобилиста - открытки и красивые поздравления

Всех, кто знает толк в машинах,

За рулем кто просто ас,

Кто привык к дорогам длинным,

С праздником отличным вас!

Пусть авто вас не подводит.

Ни гвоздя, ни жезла вам!

Солнца — при любой погоде

И назло любым ветрам!

Счастья семьям, сил, удачи,

Дружбы, радостей, побед.

Близко пусть мечты маячат,

Пусть горит зеленый свет.

Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне!

***

Рано утром, спозаранку

Ты садишься за "баранку",

Нажимаешь на педаль

И в авто несешься вдаль!

Сложной трассы победитель,

Замечательный водитель,

Поздравленья принимай,

Праздник весело встречай!

И пусть в День автомобилиста

Будет трасса гладкой, чистой.

Пусть удачи будет бездна.

Ни гвоздя тебе, ни жезла!

Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути пусть всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.

***

Дорог желаю только ровных,

Шальной удачи впереди,

Доходов, чуточку, нескромных.

Пусть счастье ждёт тебя в пути.

Желаю ангела покрепче,

Чтоб от неприятностей увёл

И защитил от бед дорожных,

Всегда с тобою рядом шёл.

Сегодня праздник для всех автомобилистов, профессионалов и любителей! Желаем всем праздничной атмосферы, где бы вы ни находились, ровных и чистых дорог, полных баков, вежливых инспекторов, приятных пассажиров, легких рейсов и всеобщего здоровья. Пусть в жизни все отлично идет! С Днем автомобилиста!

***

Кто за рулем не первый год,

Кто знает каждый поворот,

Того сегодня поздравляем

И от души добра желаем.

Пусть будет легкою дорога.

Желаем Вам здоровья много.

Удача будет пусть всегда.

Ну и ни жезла, ни гвоздя!

Всех автомобилистов и любителей поздравляем с профессиональным праздником! Желаем гладкой дороги, правильной разметки, всегда зеленого света и полного бака! Пусть ваши четырехколесные помощники всегда сыто урчат, заводятся с полоборота и радуют лихой ездой своих владельцев! Ни гвоздя, ни жезла!

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Автор: Кристина Кащавцева