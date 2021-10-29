29 октября - 302-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 63 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день балета, Всемирный день лемура, Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирный день борьбы с псориазом.

В Украине - День военного финансиста, в США - День штата Невада, День банданы, День отшельника, День хлебных палочек, День кошки, День интернета, День овсянки, Пятница Франкенштейна, в Австралии - День учителя, в Испании - Праздник святого Нарцисса, в Сербии - День принятия Конституции, в Казахстане - День работников охранных организаций, в Монголии - День столицы, в Турции - День республики, в Камбодже - День коронации короля, в Словакии - День памяти Людовита Штура.

Памятные даты 29 октября, годовщины и события

В этот день в 1863 году на международной конференции в Женеве был основан Международный Красный Крест.

29 октября 1929 года, на пятый день "биржевой лихорадки" в США, в "черный вторник", на нью-йоркской фондовой бирже окончательно рухнул рынок акций. Утром, как только открылись торги, брокеры в отчаянии принялись распродавать акции десятками тысяч, стремясь вернуть хоть какие-то деньги. То же самое начали делать инвесторы и банкиры.

Читайте такжеКалендарь свадеб на 2022 год: самые подходящие дни для торжестваК концу дня были проданы 16 410 030 акций (рекорд, перекрытый только в апреле 1968 года), и индекс Доу-Джонса упал на 12,5%. Все обратилось в прах. По стране прокатилась волна самоубийств. "Черный вторник" потряс экономику США и стал "спусковым крючком" Великой депрессии - самого продолжительного экономического кризиса в мировой экономике. Официально он закончился в 1940 году, но реально экономика США стала восстанавливаться после Второй мировой войны.

В 1945 году в Нью-Йорке впервые поступили в продажу шариковые ручки - через 57 лет после получения патента.

В 1947 году сухой лед впервые использовался для того, чтобы вызвать дождь.

В 1969 году состоялась первая передача в США данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET. Этот день считается Днем рождения Интернета. ARPANET - аббревиатура названия организации, созданной, в том числе, при непосредственном участии Министерства обороны США, - Агентство передовых исследовательских проектов (ARPA).

Среди разработчиков ARPANET прежде всего выделяют имена известных ученых Дж. Ликлайдера, Л. Клейнрока, А. Сазерленда, Б. Тейлора и др. К работе по проекту были подключены и учебные заведения. ARPANET рос технически и расширял горизонты сферы покрытия. Так, в 1973 году к сети были подключены Великобритания и Норвегия, а позже и многие другие страны. Это превратило сеть в международную. Но развитие технологий и появление конкурентов привело к тому, что APRANET перестала существовать в 1990 году.

В этот день в 1971 году стартовала физиотерапия: слабый электрический ток, благодаря усилиям ученых, стал применяться для восстановления сломанной кости. Именно поэтому 29 октября отмечается Всемирный день врача ультразвуковой диагностики.

Читайте такжеГороскоп карт Таро на ноябрь для всех знаков: что обещает вам судьбаВ 1998 году в США полетел в космос самый старый астронавт планеты - Джон Гленн (в возрасте 77 лет и 103 дня). В 1964 году в звании полковника Гленн вышел в отставку и занялся политикой. Он выставил свою кандидатуру на выборах в сенат, однако проиграл. Сенатором Гленн стал в 1974 году, установив еще один рекорд: до него никто в Огайо не выигрывал сенатские выборы с таким большим преимуществом.

29 октября 1998 года Джон Гленн в возрасте 77 лет совершил на челноке "Дискавери" свою вторую космическую миссию. И это был еще один рекорд - он стал самым пожилым покорителем космоса. Обладатель медали конгресса США по космонавтике, золотой медали НАСА "За выдающиеся заслуги", президентской медали Свободы, многих американских и иностранных наград Джон Гленн скончался 8 декабря 2016 года в возрасте 95 лет.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 октября чтит память мученика Лонгина. Другие названия праздника: "Лонгин", "Лонгин Вратник", "День зрения". Лонгин почитался как целитель глаз и болезней, связанных с этим.

Что сегодня нельзя делать

У этого дня напряженная энергетика, он неудачный, так что не делайте ничего важного. Могут произойти неприятные случайности, потери и кражи. Избегайте большого скопления людей и не покупайте ничего значительного - это не принесет вам радости.

Приметы на 29 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

дует северный ветер - хорошая погода будет еще несколько дней;

солнце скрывается в облаках - быть ненастью;

идет дождь - скоро зима нагрянет;

листья с деревьев слабо опадают - морозов не будет.

Именины 29 октября

Именины у Софьи, Леонтия, Алексея, Терентия, Евгения, Ивана и Георгия.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева