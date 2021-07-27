27 июля - 208-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 157 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 14 июля Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День рождения гамбургера, День пяти случайных встреч, День прогулки с домашними растениями, День ходьбы на ходулях, День трансатлантической связи, День благодарности волынке.

В Финляндии - День сони, в США - День штата Нью-Джерси, День перемирия ветеранов Корейской войны День шотландского виски, День крем-брюле, День куриных палочек, День милосердия, День "Возьмите свои штаны на прогулку", День подземелий и драконов, День Гэри Гайгэкса, на Филиппинах - День Церкви Христа, во Вьетнаме - День памяти погибших за независимость, в Британии - День Норфолка, в Пуэрто-Рико - День Хосе.

Памятные даты 27 июля, годовщины и события

В 1900 году американский гастроном Луи Лессинг (выходец из Гамбурга) в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. В таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света. Гамбургеры получили широкую известность в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце. В начале 1930-х настал звездный час бургеров, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которых входили гамбургеры как основное блюдо. Окончательному успеху нового фаст-фуда способствовала сеть кафе Wimpy Grills, которая наделила гамбургеры двумя главными преимуществами, ставшими золотым правилом предприятий быстрого питания. Гамбургеры начали продавать по очень низким ценам. Кроме того, была применена технология поточного приготовления, что позволяло затрачивать на обслуживание каждого посетителя менее одной минуты. История самого успешного бизнеса на гамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардино встретились братья Макдональд и Рей Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей. В результате был создан McDonald's, сеть которого начала расти бешеными темпами благодаря введенной руководством компании системе франчайзинга. McDonald's и их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики и символом глобализации. Несмотря на признанную вредность бургеров, гамбургер наравне с джинсами по-прежнему остается символом американской культуры и самой демократичной пищей, которую можно заказать и в придорожной забегаловке, и в дорогом ресторане.

В 1586 году английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые привез в Британию табак.

Читайте такжеИменины 27 июля: кто сегодня отмечает Дни ангела и какое имя дать ребенкуВ 1866 была завершена прокладка трансатлантического телеграфного кабеля между Британией и США.

В 1920 году впервые был использован радиокомпас для авиационной навигации.

27 июля 1921 года канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина. Новый препарат назывался "айлетин". 11 января 1922 года, после множества успешных испытаний с собаками, страдающему диабетом 14-летнему Леонарду Томпсону была сделана первая в истории инъекция инсулина. Однако первый опыт оказался неудачным. Экстракт был недостаточно очищенным, и это привело к развитию аллергии, поэтому инъекции инсулина были приостановлены. После лабораторных доработок 23 января Леонарду была введена вторая доза инсулина. На сей раз успех был полным. За это революционное открытие Бантинг в 1923 году был удостоен Нобелевской премии. Он сперва был сильно возмущен, что его помощник Бест не был представлен к награде вместе с ним, и даже демонстративно отказался от денег, но потом все же согласился принять премию и торжественно разделил ее с Бестом. Патент на инсулин был продан Торонтскому университету за один доллар и вскоре началось производство инсулина в промышленных масштабах.

В 1940 году на экранах впервые появился герой мультсериалов кролик Багз Банни.

Читайте такжеПраздничные выходные в августе 2021: когда и сколько будем отдыхатьВ 1994 году парламент Индии запретил в стране тесты по определению пола будущего ребенка в связи с большим количеством абортов в случаях, когда тест определял, что родится девочка.

В 2002 году произошла трагедия на авиашоу во Львове на Скниловском аэродроме - самая крупная в истории. В результате падения Су-27 погибли 78 человек, из них – 28 детей. Пострадали еще 250 человек. Скниловская трагедия произошла в день юбилея авиационного корпуса ВВС Украины. Посмотреть чудеса пилотирования пришли около десяти тысяч человек. Суд приговорил пилота Владимира Топонаря к 14 годам лишения свободы, второго пилота Юрия Егорова – к восьми, руководителя полетов Юрия Яцюка и заместителя командира авиакорпуса Анатолия Третьякова – к шести. Ни один фигурант расследования своей вины не признал. Вскоре их сроки были сокращены и все они вышли на свободу.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 июля чтит память апостола от семидесяти Акилы. Также в этот день почитается память Стефана Махрищского – известного чудотворца и основателя нескольких монастырей. В народе день назвали День Акилы, или Дозоры.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит выходить из дома во время грозы. Еще нельзя пускать в дом приблудное животное. Что касается дальней поездки, то 27 июля можно смело в нее отправляться - она будет удачной.

Приметы на 27 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

на деревьях краснеют листья - будет хороший урожай грибов;

красный закат – к дождям;

сухая погода – к теплой осени;

идет дождь - семь дней будет такая же погода.

Именины 27 июля

Именины у Степана, Онисима, Петра, Николая и Ивана.

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Автор: Кристина Кащавцева