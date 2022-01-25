25 января - 25-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 340 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечают День счастливых снеговиков. В Украине - День студента.

В США - День штата Флорида, День фторида, День противоположности, День инфузионной медсестры, День ирландского кофе, День планирования отпуска, День собственной комнаты, День наблюдения за погодой, День "Говорите громче и добивайтесь успеха", в Гондурасе - Женский день, в Египте - День полиции, в Индии - День штата Химачал-Прадеш, День избирателей, День туризма, в Индонезии - День питания, в Шотландии - Ночь Бёрнса, Фестиваль огня "Апхеллио", в Египте - День революции 2011 года, в Анголе - День города Луанда, в Уэльсе - День святой Двинвен.

Памятные даты 25 января, годовщины и события

В 1500 году в этот день европейцы впервые ступили на землю Бразилии. Слава принадлежит Висенте Яньесу Пинсону, испанскому мореплавателю, исследователю и конкистадору.

В 1533 году английский король Генрих VIII тайно женился на Анне Болейн, за что позже был отлучен от церкви. Анна до замужества - маркиза Пембрук в собственном праве. Мать второй правящей королевы Англии, Елизаветы I Английской. Брак Генриха и Анны, а также ее последовавшая казнь, сделали ее ключевой фигурой политических и религиозных потрясений, положивших начало Реформации в Англии.

Читайте такжеСемейные праздники в 2022 году: дни календаря для всех членов семьиВ 1554 году в этот день - Святого Павла - на юго-востоке Бразилии, в долине реки Тиете, португальскими иезуитами был основан город Сан-Паулу.

В 1658 году губернатор Нового Амстердама запретил теннис, поскольку тот отвлекал людей от богослужений.

В 1799 году в США была запатентована механическая сеялка.

В 1858 году "Свадебный марш" Мендельсона получил путевку в жизнь.

Всемирно признанное произведение было написано в 1843 году для спектакля Шекспира "Сон в летнюю ночь" и большой известности тогда не получил. Но через пятнадцать лет произошло событие, которое стало для этого сочинения судьбоносным. Английская принцесса Виктория Адельгейд при подготовке к своему бракосочетанию с кронпринцем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV очень серьезно отнеслась к выбору музыкального сопровождения.

Она лично выбрала два марша. Под один из них в памятный день королевской свадьбы - 25 января 1858 года - семнадцатилетнюю невесту повели к алтарю. Это был "Свадебный хор" из оперы Вагнера "Лоэнгрин". А из церкви новоявленные супруги выходили под торжествующие звуки мелодии из поэмы "Сон в летнюю ночь". С этого дня марш Мендельсона стал самым популярным свадебным маршем. Судьба "Свадебного хора" Вагнера сложилась менее удачно.

В 1878 году в Лейденском университете открылась первая в мире кафедра теоретической физики.

В 1915 году изобретатель Александр Белл провел первый трансамериканский сеанс телефонной связи Нью-Йорк - Сан-Франциско.

В 1917 году у берегов Ирландии на немецкой мине подорвался английский лайнер "Лаурентик", перевозивший 3211 слитков золота. 350 человек погибли. С 1917 по 1923 годы было поднято на поверхность 3186 слитков. Остальные по сей день не найдены.

В 1919 году в Нью-Йорке был открыт самый большой отель в мире "Пенсильвания" на 2200 номеров.

В 1924 году в Шамони открылись первые зимние Олимпийские игры. Это произошло у самого подножия Монблана, соревнования официально назывались "Неделя зимнего спорта, посвященная предстоящей VIII Олимпиаде в Париже". На первые Олимпийские состязания съехались 258 спортсменов (в том числе 13 женщин) из 16 стран. Германию, как зачинщицу Первой мировой войны, к участию не допустили, тогда как ее бывшие союзницы, Австрия и Венгрия, приглашения получили. Программа мероприятия в Шамони включала лыжный спорт, скоростной бег и фигурное катание, а также хоккей.

В неофициальном командном зачете всех обошла Норвегия, завоевавшая вдвое больше очков, чем занявшие второе место финны. После окончания этих первых зимних Игр представители всех стран-участниц признали проведение зимних Олимпиад целесообразным и перспективным, а в 1925 году МОК принял окончательное решение о регулярном проведении зимних Олимпийских игр, и первыми из них задним числом были признаны соревнования, прошедшие в Шамони в 1924 году.

В 1949 году в Израиле были проведены первые парламентские выборы.

Читайте такжеЛунный посевной календарь на 2022: удачные дни для работы в саду и теплицеВ 1949 году в этот день впервые была вручена американская телевизионная премия "Эмми".

В 1955 году ученые Колумбийского университета создали ядерные часы, показывающие время с погрешностью 1 секунда в 300 лет.

В 1992 году в калифорнийском Окленде английский атлет Стив Бакли первым в истории метнул копье современной конструкции дальше 90 метров.

В 1999 году около тысячи человек погибли из-за землетрясения в Колумбии.

В 2000 году в Валенсии было представлено самое большое в мире полотенце - размерами 9,4 на 14,46 метра и весом 67 кг.

В 2004 году на поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход "Оппортьюнити".

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 25 января чтит память великомученицы Татьяны Римской. Она является покровительницей студентов. В народе праздник назвали Татьянин день.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя отказывать в помощи. Еще нельзя конфликтовать, особенно с близкими людьми. Праздник нельзя встречать в беспорядке. Заранее нужно убраться.

Приметы на 25 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

небо звездное - к ранней весне;

морозная и ясная погода - к хорошему урожаю;

тепло и снегопад - к неурожаю;

идет снег - лето будет дождливым.

Именины 25 января

Именины у Петра, Саввы, Татьяны, Ильи и Макара.

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