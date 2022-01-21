21 января - 21-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 344 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день объятий, День остроумных фраз, Международный день фетиша, Международный день детского праздника, Международный день тренировочных штанов.

В Польше - День бабушки, в Исландии - Праздник середины зимы "Торраблоут", День мужа, в США - День бананового хлеба, День своего собственного дома, День благодарности белкам, День злакового батончика, День дрянных носков, в Беларуси - День инженерных войск, в Канаде - День квебекского флага, День Линкольна Александра, в Кыргызстане - День инженерных войск, в Доминикане - День Святой Девы Марии Альтаграсии, в Болгарии - День родильной помощи, в Норвегии - День принцессы Ингрид Александры, в Барбадосе - День Эррола Барроу.

Памятные даты 21 января, годовщины и события

В 1793 году в ходе Великой французской революции по постановлению "народного" суда был казнен Людовик XVI, обвиненный в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства.

В 1790 году во Франции была "запатентована" гильотина.

В 1796 году английский врач Эдвард Дженнер впервые открыл метод вакцинации от оспы.

Читайте также21 января: народный праздник, приметы погоды и главные запреты дняВ 1840 году француз Дюмон-Дюрвиль на паруснике "Астролябия" открыл новую южную землю - Антарктиду, которой дал имя своей жены – Земля Адели.

В 1899 году компания "Адам Опель", основанная пятью братьями Опелями для производства швейных машин и сопутствующего оборудования, в немецком Русселхайме начала производство своего первого автомобиля.

21 января 1954 года с верфи Гротона американского штата Коннектикут в присутствии президента США Эйзенхауэра сошла первая в мире атомная подводная лодка. Она была названа "Наутилус", в честь произведения Жюля Верна, а еще через восемь месяцев она была принята на вооружение ВМС США. При длине 97 метров и ширине 8,2 метра, лодка имела водоизмещение 4092 тонны. Она провела рекордное на тот момент время под водой без всплытия и показала наибольшую скорость под водой – до 20 узлов. "Наутилус" стал также первой субмариной, которая прошла Северный полюс подо льдами Арктики 3 августа 1958 года.

Интересно, что на борту этого судна проводились психотропные испытания. "Наутилус" сейчас стоит в Гротоне мемориального причала. Кстати, впервые действующий образец подводной лодки был создан в 1620 году для короля Англии Джеймса голландским инженером Корнелиусом ван Дреббелем - в Лондоне была построена и успешно испытана в Темзе весельная подводная лодка. Во время Первой мировой войны появились подводные лодки с дизельным двигателем для движения на поверхности, и электрическим - для движения под водой. Всего за время войны 600 подводных лодок воюющих государств потопили 55 крупных боевых кораблей (линкоры и крейсера), 105 эсминцев, 33 субмарины.

Читайте такжеПравославный календарь на январь: какие события отмечают христианеВ 1976 году авиалайнер "Конкорд" - британо-французский сверхзвуковой пассажирский самолет - вылетел в свой первый коммерческий рейс - из Лондона в Бахрейн.

В 2003 году в Мексике, в штате Колима, произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла. 29 человек погибли, 300 получили ранения, около 10 000 остались без крова. Землетрясение разрушило 2005 строений и повредило 6615 зданий.

В 2006 году в лесу близ австрийского города Цветль была обнаружена зарытая в свинцовой коробке "Сальера". Это - частично покрытая эмалью золотая настольная статуэтка, выполненная в 1543 году флорентийским золотых дел мастером Бенвенуто Челлини для французского короля Франциска I и представляющая собой вершину декоративно-прикладного искусства эпохи маньеризма. По сути – это солонка. 11 мая 2003 года "Сальера" была похищена из Музея истории искусств, который в то время находился на ремонте. Хотя стоимость скульптуры оценивалась не менее чем в 50 млн евро, австрийское правительство предложило за возврат солонки сравнительно скромную награду в 70 000 евро.

Объяснялось это тем, что сбыть произведение такого уровня попросту невозможно. При этом застрахована "Сальера" была только на половину рыночной стоимости, так как возможность похищения такого шедевра просто не рассматривалось. Расчет администрации музея оправдался: 21 января 2006 года полиция обнаружила "Сальеру" закопанной в свинцовой коробке в лесу у города Цветль.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 января чтит память епископа, преподобного Емилиана. В народе день называют "День Емели", "Емельян Кумишный", "Емельян Перезимник".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя в первой половине дня тяжело физически работать. Все дела необходимо перенести на вечер. Нельзя покупать веревки - можете накликать беду. Еще нельзя варить и пить кисель - к покойнику.

Приметы на 21 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какой будет погода в этот день - таким будет и август;

дует южный ветер или идет снег - летом будут сильные грозы;

день безветренный - лето будет теплым;

сильный мороз - потепления долго ждать;

яркие луна и звезды - скоро ударят морозы.

Именины 21 января

Именины у Георгия, Ивана, Василия, Емилиана, Григория, Евгения, Виктора, Иулиана, Антония, Василисы, Илии, Владимира, Дмитрия и Михаила.

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