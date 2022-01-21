Кто придумал День объятий и сколько раз в день нужно обнимать человека - узнайте на УНИАН.

Всемирный день объятий ежегодно отмечается 21 января. Сейчас трудно сказать, кто стал автором праздника, скорее всего, это были студенты. В конце первого месяца зимы они стали обнимать друг друга без какого-либо подтекста. Считается, что в этот день получить свою порцию "приятностей" может даже посторонний вам человек.

Ранее мы рассказывали, какой праздник 21 января отмечается, кроме этого.

День объятий 2022 - история и традиции праздника

Международный день объятий (International Hug Day) был основан в 1986 году в Америке. Изначально праздник был национальным, но вскоре распространился по всему миру.

Читайте также21 января: народный праздник, приметы погоды и главные запреты дняМолодежь по всему миру (и в Украине тоже) 21 января устраивает флешмобы: часто в парках и на улицах можно увидеть ребят с табличками в руках, на которых красуется надпись "Free Hugs". Таким образом участники акции приглашают каждого желающего обняться и обменяться положительными эмоциями.

Существует и второй День объятий, который отмечается 4 декабря, который был основан в 70-х годах прошлого века. Но тот, о котором мы говорим сегодня, более популярен.

День объятий в Украине - мнение психолога

Психологиня та психотерапевтка Ольга Голубицкая рассказала, для чего полезны объятия, как они влияют на здоровье и сколько раз в день нужно делать это:

Объятия физически полезны для человека, потому что, когда люди обнимают друг друга, вырабатывается такой гормон окситоцин, который помогает чувствовать близость между людьми. Поэтому, например, друзья любят обнимать друг друга, мать или отец ребенка обнимает, любимые обнимаются.

Эксперт добавила, что объятия - это вообще "древний механизм", чтобы почувствовать принадлежность к кому-то или к чему-то.

Ты находишься в интимной, личностной зоне человека. Если он в этот момент позволяет себя обнять, то ты его личностные границы разделяешь. Кроме того, объятия успокаивают людей и дают ощущение любви. В то же время, нужно учитывать тот факт, что человек может вообще не любить или не хотеть обниматься в определенный момент, - тогда человека не стоит к этому принуждать.

Психологиня советует:

Если люди хотят обниматься, спрашивать... Когда встречаешь человека, можно раскрыть объятия, и он, если захочет, он тебе их на встречу раскроет и тогда у вас "match" - вы оба хотите сегодня обниматься. Бывает, что у человека что-то, например, болит или не в настроении - тогда объятия могут быть вредны. Потому что будет раздражительность и можно вызвать обратную реакцию объятиями.

Она также рассказала, что если детей рекомендуется обнимать хотя бы четыре раза в день, то взрослым советуют обниматься четыре-восемь раз в день.

Иногда бывает, что пары, которые даже живут вместе, но не прикасаются друг к другу, не обнимают... Иногда в ссоре любимого человека лучше просто обнять, если вы чувствуете, что это уместно. Иногда это может быть вместо тысячи слов - просто молча подойти и обнять человека.

- подытожила Голубицкая.

С Днем объятий - картинки и открытки

В День объятий пожелаю

Обниматься каждый день.

Это действие простое

Может вылечить мигрень.

"Обнимашки" пусть согреют,

Отведут от вас беду,

Настроение поднимут,

Дарят радость, теплоту.

Пусть гормон повысят счастья

Вам объятия всегда,

Крепость рук родных, любимых

Не подводит никогда.

С днем объятий поздравляю!

Крепко-крепко обнимаю.

И хочу я пожелать

Часто к сердцу прижимать

Дорогих тебе людей.

Сразу станет всем теплей.

Это лучшее лекарство

От хандры — всегда бесплатно!

В День объятий свою нежность

И заботу прояви.

И того, кто сердцу дорог,

Крепко-крепко обними.

Пусть согреет в мире сером

В миг холодных, дерзких вьюг

Доброе прикосновение

Ласковых, любимых рук.

Поздравленья принимай,

Шире руки расставляй.

Обнимашки принимай,

В день объятий — обнимай!

В прекрасный праздник — день объятий

Желаю искренних симпатий

Как можно больше испытать,

Добрее, мягче, лучше стать.

Друг с другом чаще обниматься,

В любви и в радости купаться,

Не ссориться и не ворчать,

От жизни счастье получать.

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