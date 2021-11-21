21 ноября - 325-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 40 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день приветствия, Всемирный день телевидения, Всемирный день рыбного промысла, День без музыки, Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, Всемирный день католической молодёжи, Европейский день муковисцидоза.

В Украине - День достоинства и свободы, День работников сельского хозяйства, День десантно-штурмовых войск ВСУ, в Канаде - День красной варежки, в Британии - Воскресное воскресенье, в США - День Аласкаттало, День государственности штата Северная Каролина, День ложного признания, День начинки, День парада Матушки Гусыни, в Германии - День поминовения усопших, День народного траура, в Венесуэле - День студента, в Бангладеш - День вооружённых сил, в Аргентине - День медсестры, в Италии - Праздник Девы Марии делла Салюте, в Бразилии - День гомеопатии, в Польше - День социального работника, в Греции - День вооружённых сил.

Памятные даты 21 ноября, годовщины и события

21 ноября 1783 года состоялся первый в истории полет людей на воздушном шаре. Двое французов поднялись на высоту 915 метров в пригороде Парижа и успешно приземлились спустя 25 минут.

В 1847 году на озере Мичиган сгорел голландский пароход "Феникс". Погибли 240 человек.

В 1877 году Томас Эдисон запатентовал фонограф.

Читайте такжеИменины 21 ноября: какое имя выбрать для ребенка сегодня и у кого имениныРанним утром 21 ноября 1916 года в Эгейском море затонул "Британик" - корабль-близнец легендарного "Титаника". Самое большое судно того времени, "Британик" был переоборудован под госпиталь и активно участвовал в военных действиях Первой мировой войны. Он был одним из пяти потопленных лайнеров компании "Уайт Стар Лайн". "Британик" - госпитальное судно Его Величества, строившийся первоначально как пассажирский лайнер "Гигантик", был последним из серии трех лайнеров класса "Олимпик".

Он задумывался как замена погибшему "Титанику" и обладал рядом усовершенствований. Однако ему так и не удалось оказаться на линии Саутгемптон - Нью-Йорк, для которой он строился. Вместо этого лайнер сразу же был реквизирован Британским Адмиралтейством, которое переоборудовало его в госпитальное судно. В этом качестве "Британик" принимал на борт более 3 тысяч пациентов. В ноябре 1915 года лайнер был зачислен в состав флота и отправлен на Средиземное море, где совершил пять успешных рейсов в восточное Средиземноморье и вывез в общей сложности 15 тысяч солдат Британской империи.

21 ноября 1916 года, налетев на немецкую мину в Эгейском море, лайнер "Британик" опрокинулся и затонул всего за 55 минут. Благодаря хорошо организованной спасательной работе, из 1 136 раненых и членов команды, находившихся на палубе, погиб только 21 человек. Жертвами стали те, кто не успел спрыгнуть с высоко поднявшейся над водой кормы со все еще вращающимися ходовыми винтами. В 2000 году режиссером Брайаном Тренчард-Смитом был снят художественный фильм "Британик".

Читайте такжеМихайлов день 2021: когда отмечается и что ни в коем случае нельзя делатьВ 1934 году состоялось первое выступление Эллы Фицджеральд - американской певицы, одной из величайших вокалисток в истории джазовой музыки ("первая леди джаза", "первая леди песен"), обладательницы голоса диапазоном в три октавы, мастера скэта и голосовой импровизации. Она - 13-кратный лауреат премии "Грэмми", лауреат Национальной медали искусств (США, 1987), Президентской медали Свободы (США, 1992), кавалер Ордена Искусств и литературы (Франция, 1990) и многих других почетных наград. За свою 50-летнюю карьеру выпустила около 90 альбомов и сборников — как сольных, так и созданных в сотрудничестве с другими известными джазовыми музыкантами.

В 2013 году произошло обрушение торгового центра Maxima в Риге. В результате катастрофы погибли 54 человека, в том числе три спасателя, получили ранения 40 человек.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 ноября чтит память святого Михаила. Христиане считают его одним из семи архангелов (старших ангелов), архистратигом небесного воинства, покровителем человеческого рода. Другие названия праздника: "Михаил", "Михаил Грязник", "Михайловские оттепели", "Михайловские грязи", "Дворовой". По традиции день связывают с началом зимы.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ссориться и повышать голос. Также нельзя тяжело физически работать. Еще в этот день снятся вещие сны. Но, чтобы они сбылись, нельзя их рассказывать.

Приметы на 21 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

утром иней - зима будет снежной;

утром туман - к оттепели;

день ясный - скоро придут морозы;

идет мокрый снег - весна будет дождливой.

Именины 21 ноября

Именины у Гавриила, Михаила, Рафаила и Павла.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева