20 сентября – 263-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 102 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 сентября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день риса, Международная неделя слингоношения, Всемирный день валенсийской паэльи.

В Украине - День рекрутера, в Китае - День любви к своим зубам, в Японии - День почитания пожилых людей, в США - День путешествующих деловых женщин, День пиццы пепперони, День сырных палочек, День ромового пунша, День сырного соуса "Keco", День тарабарщины, в Германии - День детей, в Таиланде - День молодёжи, День охраны каналов, в Беларуси - День таможенника, Перу, в Венесуэле, Уругвае - День свободы выражения мыслей, в Азербайджане - День нефтяников, в Кыргызстане - День предпринимателя, в Индии - День памяти Шри Нараяна Гуру, День почитания предков "Питру Пакша", в Бангладеш - Мадху-пурнима.

Памятные даты 20 сентября, годовщины и события

В 1792 году во Франции разрешили разводы.

В 1917 году канадский парламент предоставил право голоса матерям, женам и сестрам солдат, воюющих на фронте.

В этот день в 1946 году состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля, который стал одним из самых престижных событий в кинематографическом мире. Правда, изначально открытие первого международного кинофестиваля в Каннах планировалось на осень 1939 года. По замыслу, он должен был являть собой альтернативу самому известному тогда Венецианскому кинофестивалю, попавшему под влияние нацистских властей.

Читайте также20 сентября: народный праздник и приметы, что можно и нельзя делатьПрограмма была готова, почетным председателем жюри назначен Луи Люмьер - изобретатель кинематографа. И 1 сентября должно было состояться открытие, однако именно в этот день началась Вторая мировая война. Поэтому все отложили. Открытие состоялось уже после завершения войны - 20 сентября 1946 года. На конкурс было представлено 46 фильмов, 11 из них получили главную награду - Гран-При. "Золотая пальмовая ветвь", как высшая награда фестиваля, стала присуждаться с 1955 года.

На фестивале вручаются и другие призы. Но в его истории не всегда все было гладко - в некоторые годы по различным причинам он отменялся. В 1951 году организаторы фестиваля изменили время его проведения - Каннский фестиваль перенесся на весну. К концу шестидесятых он приобрел статус респектабельного - с развитой инфраструктурой, традициями, механизмами интриги.

В 1999 году в этот день в бельгийском Антверпене приступила к работе "Школа проституток". На курсы зачислялись не только "начинающие", но и те, кто хотел повысить уровень своего профессионального мастерства. Спустя три месяца школа была закрыта под давлением общественных организаций.

Читайте также19 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВ 2000 году власти Тайваня арестовали 25-летнего Чэн Инь-Хао, создателя знаменитого компьютерного вируса CIH, названного по инициалам автора. В народе вирус известен как "Чернобыль", так как одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на атомной электростанции. Чэн разработал вирус в 1998 году, менее чем через год он вывел из строя порядка пятисот тысяч компьютеров по всему миру, работающих на версии Windows 95/98.

По официальным данным, только в Южной Корее "Чернобыль" причинил ущерб на сумму свыше 250 миллионов долларов. Впервые в истории вирус приводил к полной неработоспособности компьютера. Чэн Ин Хао, согласно тогдашним тайваньским законам, ничего не нарушил, поэтому не понес уголовной ответственности. Напротив, получил работу. С 2006 года по сей день он трудится в Gigabyte Technology.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 сентября чтит память мученика Созонта. Также в этот день почитается память преподобного Луки Каппадокийского. В связи со схожестью имени преподобного и названия овоща, многие блюда в этот день готовили из лука. Поэтому праздник также называли "Луковницей", "Лукой" и "Созонтом".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя свататься - скорее всего вам откажут. Не стоит хвастаться здоровьем - можете его потерять. Также нельзя одалживать продукты или деньги.

Приметы на 20 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

облака молочные - скоро похолодает;

мало шелухи на луке - к морозной зиме.

Именины 20 сентября

Именины у Григория, Ивана, Евгения, Михаила, Степана, Андрея и Петра.

Вас также может заинтересовать:

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева