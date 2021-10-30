Сегодня христиане чтут память нескольких святых.

Пророк Осия, имя которого переводится с иврита, как "спасение". Осия жил и пророчествовал во времена правления Иеровоама II до момента падения Израиля и разрушения его столицы. Осия боролся с идолопоклонниками, обращал людей в христианство.

Согласно преданию, одной из причин, послуживших такой деятельности Осия, стала его жена-распутница, которая изменяла ему. Тогда Осия решил, что нужно говорить людям о благочестии и истинной вере.

Православный праздник 30 октября - день памяти святых мучеников Космы и Дамиана

Читайте также30 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьКосма и Дамиан жили в III веке, были врачами, ходили к людям и лечили их бесплатно, за что и назывались "бессребрениками". Однажды святых поймали язычники, доставили правителю, который заставлял их отречься от Христа и пытался утопить. Император не поверил, что Косму и Дамиана спас Иисус, поэтому долго мучил их, а затем убил мечом. Вместе со святыми были замучены их братья: Леонтий, Анфим и Евтропий.

Какой праздник 30 октября - день памяти преподобного Антония Леохновского

Антоний происходил из дворянского рода, жил близ Новгорода, позже удалился в Леохново, где в монастыре принял постриг. Антоний был поставлен игуменом и служил примером иноческой жизни для всей братии. В 1611 году отправился в Новгород, когда на город напали шведы, там и погиб.

Приметы 30 октября

нельзя забирать ничейные колеса с дорог или поднимать их - притянете темные силы;

сломалось колесо на машине - ждите беды;

нет проблем с машиной или любым другим колесным транспортом - следующий год будет удачным.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нежелательно начинать новые дела, если не окончили старые, потому что в итоге успеха не добьетесь ни в одном из них. Также запрещено тяжело работать, как дома, так и в огороде. Продолжается период, когда в лесу бродит леший, поэтому женщин одних туда отпускать нельзя.

Что можно делать 30 октября

Наши предки 30 октября готовились к зиме - прятали телеги, доставали зимние вещи и проветривали их. Вы также можете проверить, все ли у вас подготовлено к зиме. Молодые девушки в старину читали заговоры на любовь и хорошего жениха. Просить высшие силы об исполнении желания нужно на заре или после захода солнца.

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Автор: Кристина Кащавцева