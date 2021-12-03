Какой православный праздник 3 декабря отмечают христиане - читайте на УНИАН.

Прокл был учеником Иоанна Златоуста. Согласно легенде, один раз к Златоусту ночью пришел человек, но в тот момент святой беседовал с каким-то старцем. Прокл решил не отвлекать наставника и встал у его дверей, чтобы никто не мешал разговору. Так происходило три ночи подряд. Утром Прокл увидел икону апостола Павла и понял, что он тот самый старец, с которым вел диалог Златоуст.

Позже Прокл стал патриархом в Константинополе. Когда в городе случилось землетрясение, разрушившее многие здания и храмы, он устраивал крестные ходы. Во время одного из таких ходов отрока, шедшего в толпе, подняло к небу, а затем опустило на землю. Он сказал, что в небесах слышал пение ангелов. Люди стали повторять слова молитвы и землетрясение прекратилось.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 3 декабря - День Прокла и Проклы.

Что отмечает церковь сегодня - день памяти преподобного Григория

Читайте также3 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьГригорий происходил из города Декаполя, что в Исаврии, поэтому его прозвали Декаполитом. С малых лет он полюбил Господа, поэтому решил посвятить себя благочестивой и подвижнической жизни. Достигнув совершеннолетия, отказался жениться, ушел из дома и постригся в монахи.

Жил святой в IX веке, в те времена, когда правители устраивали гонение на христианство. Григорий кочевал с места на место, проповедовал свою религию и уличал еретиков в ложной вере. Всячески поддерживал православных, утешал заключенных в темницах. Скончался мирно в Константинополе.

Приметы 3 декабря

вдруг обнаружили на столом лишний прибор - черти хотят поживиться вашей энергией;

сороки прячутся, а снегири поют - к сильным вьюгам;

дворовые собаки сбиваются в стаи - зима будет голодной;

сильный снегопад с утра - к хорошей погоде.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что 3 декабря нечистая сила проникает в мир живых. Именно поэтому нужно было обязательно закрывать за собой двери в дом, иначе злые духи вытянут финансовое благополучие. По той же причине нельзя оставлять дверь открытой на ночь - будете весь год жить с чертями. Также в этот день славяне старались никуда не ездить, но в этом запрете нет ничего мистического - в старину дороги были размыты грязью и далеко уехать вряд ли бы получилось.

Что можно делать 3 декабря

В эту дату православные верующие молятся святому Проклу о хорошей дороге для путешественников. Также просят защиты и поддержки для детей. Люди столетиями использовали 3 декабря, чтобы проклинать нечистые силы и защищать свой дом от их влияния. Считалось, что если как можно серьезнее пожелать им остаться под землей, то они не причинят вреда вашей семье.

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Автор: Кристина Кащавцева