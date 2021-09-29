Сегодня отмечается день памяти великомученицы Евфимии Всехвальной.

Евфимия жила в 304 году во времена правления императора Диоклетиана. Однажды правитель от имени царя устроил языческий праздник в честь бога Марса. Христиане не приняли участия в торжестве. За это их назвали ослушниками царя, схватили и подвергли мучениям. Среди них была и Евфимия.

Православных морили голодом одиннадцать дней. На двенадцатый день привели их всех к императору. Тот стал уговаривать Евфимию, а затем и угрожать ей, чтобы она отреклась от Христа. Девушка ответила, что тело ее слабо, а сердце мужественно, поэтому она сильна в своей вере.

Евфимию долго мучили, но она оставалась невредимой. Когда ее бросили на растерзание зверям, медведица лишь слегка ранила девушку, отчего та и скончалась.

Сегодня в честь памяти о мужественной святой отмечается народный праздник 29 сентября - Людмила и Ефимия.

Православный праздник 29 сентября - день памяти мученицы Людмилы

Людмила была женой князя Чехии, оба они верили во Христа. Когда князь умер, престол занял его сын Вратислав. Сам он тоже был христианином, как и жена его, но была в ней особенность - девушка любила языческие обряды. Вратислав, видя это, отдал сына на воспитание своей матери Людмилы.

Читайте также29 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьЛюдмила воспитывала внука, как благочестивого христианина. Когда его отец скончался, престол заняла христианка-язычница - пока сын не достигнет совершеннолетия. Будучи правительницей, она отменила порядки, введенные ранее, которые были направлены на ослабление язычничества.

Окружила себя плохими людьми и, в целом, не очень поддерживала христианство. Людмила, видя это, попыталась отстранить правительницу от дел, но та отомстила - ночью к Людмиле ворвались злодеи и задушили ее.

Приметы 29 сентября

галки собираются в стаи - погода будет ясной;

скворцы не улетели в теплые страны - осень будет долгой и теплой;

звезды мерцают - к резким изменениям погоды;

гром в Людмилин день - к снежной и морозной зиме.

Что сегодня нельзя делать

Категорически запрещено в Людмилин день находиться возле открытых водоемов - можно утонуть. Нельзя завидовать и сплетничать. Также не рекомендуется начинать какие-либо дела - они не закончатся удачно. Целоваться с человеком 29 сентября - к скорой разлуке.

Что можно делать 29 сентября

Наши предки считали, что сегодня - отличный день для похода в баню. Говорили, что тот, кто попарится на Людмилин день, будет здоровым весь год. Важно не брать чужой веник, а пользоваться только своим.

Сны, которые снятся в ночь с 28 на 29 сентября - подсказка от Высших сил, которая поможет решить насущные проблемы. Главное - правильно растолковать сон.

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Автор: Кристина Кащавцева