Христианская церковь сегодня отмечает два религиозных праздника

Молодой человек по имени Никита жил в IV веке и был готом. Позже принял христианскую веру и распространял ее среди людей, живших на берегах Дуная. В те времена такой же целью задался и епископ Урфил, который создал готскую азбуку и перевел множество греческих книг на готский язык.

Афанарик - правитель готов - начал гонение на обращенных христиан, а Никита обвинил его в убийствах невинных людей. Его поймали и пытали, но от веры он не отрекся. В конце его бросили в печь, где он и скончался.

В память о великомученике сегодня отмечается народный праздник 28 сентября - Никита Гусятник.

Православный праздник 28 сентября - перенесение мощей архидиакона Стефана

Стефан был первым, кто пострадал за Христа, поэтому его и прозвали Стефан Первомученик. Он был из числа первых семи диаконов, которых посвятили сами апостолы.

Читайте также28 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьСтефан был очень умен и преисполнен веры, многие вступали с ним в споры, но выиграть не могли. Поэтому оклеветали его, разнося слухи о богохульстве. Стефана вызвали на суд и спросили, правда ли то, что о нем говорят. Мужчина ответил, что он любит Иисуса, пророка Моисея и храм Божий, но сами евреи не имеют такой любви в своих сердцах.

За такую речь евреи вывели его из города и забросали камнями. Святые мощи его были обретены в 415 году близ Иерусалима. Через 10 лет мощи перенесли в Константинополь.

Приметы 28 сентября

гусь поднял лапу - готовьтесь к стуже;

дождливый день - весна наступит поздно и будет сырой;

утки ныряют в пруду - ближайшие дни будут дождливыми.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически не рекомендуется заниматься какими-то серьезными делами, их стоит отложить. Красить и стричь волосы также лучше в другой раз. Если вы затеяли генеральную уборку - постарайтесь перенести ее на более удачную дату.

Что можно делать 28 сентября

28 сентября наши предки называли "Никита Гусятник", потому что в этот день нужно и можно резать гусей. Из них потом готовят вкусные блюда, некоторые части тушки заготавливают на зиму. Также с 28 сентября люди начинали стричь овец и собирать репу. Потом корнеплод варили, парили, елы сырой или делали кашу.

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Автор: Кристина Кащавцева