Какой православный праздник 25 ноября отмечают христиане - читайте на УНИАН.

Святитель Иоанн жил в VII веке и был патриархом в Константинополе. Происходил из знатного рода. После смерти жены и детей полностью посвятил себя Господу, за что царь Ираклий назначил его патриархом.

Занимая эту должность, Иоанн приказал найти всех бедных и нищих и сказать им, что они могут приходить в храм за помощью. Святой считал, что раз он обращается к Иисусу за советом, то и люди могут это делать. Таким образом за всю свою жизнь не было ни единого человека, которому бы Иоанн отказал в разговоре.

Иоанн прославился, как кроткий и смиренный патриарх, который стал примером благочестивой жизни для многих христиан.

Православный праздник 25 ноября - день памяти преподобного Нила

Читайте также25 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьНил происходил из знатного рода и был префектом в Константинополе. Женился, имел двух детей, но вскоре к нему пришла мысль, что он должен покинуть семью, раздать имущество бедным и поселиться в пустыне. Тогда жена и дочь его поступили в один из монастырей, а Нил с сыном уехали на Синай, где поселились в пещере и вели строгую подвижническую жизнь.

Он поступал мудро, помогал всем тем, кто к нему приходил за советом, не боялся говорить правду и обличать даже сильных мира сего. Грешников прощал и был милостив к ним. Скончался в глубокой старости в 430 году.

Приметы 25 ноября

сегодня пошел дождь - до 4 декабря будут оттепели;

облака проплывают низко - к скорым морозам;

до 25 ноября у девушки не появился парень - быть ей одинокой до Масленицы;

любая покупка в этот день прослужит долго.

Что сегодня нельзя делать

Согласно древним поверьям, в этот день не рекомендуется куда-либо переезжать - дата неблагоприятна для долгих поездок. Славяне верили, что резкая смена обстановки может привлечь неудачу в финансовых делах или негативно отразиться на здоровье. Также сегодня лучше не переедать, а отдать предпочтение легкой и полезной пище.

Что можно делать 25 ноября

Наши предки считали этот день концом свадебного сезона. Если молодожены не успели пожениться до этой даты, то в следующий раз лучше это сделать уже в конце зимы - начале осени. Православные верующие в этот день могут помолиться Иоанну Милостивому о здоровье своих детей.

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Автор: Кристина Кащавцева